"À tous les Belges, je suis vraiment désolé" : Samuel Umtiti présente ses excuses à la Belgique

Samuel Umtiti est revenu au micro de DAZN sur le but qu'il a inscrit en demi-finale de la Coupe du monde 2018 face à la Belgique. Le Français a carrément présenté ses excuses.

Cette rencontre, il ne l’oubliera évidemment jamais : "C’était un match hyper important. Avec une génération de Belgique incroyable. On a réussi à gagner, j’ai réussi à marquer. J’ai pu revoir des Belges juste après et ils m’ont rappelé que ça les avait touchés."

"On voulait tous les deux gagner cette compétition. On faisait partie des équipes avec de belles générations," souligne-t-il au micro de DAZN Belgium.

Samuel Umtiti présente ses excuses à la Belgique

Le journaliste, Maxime Dôme, lui a proposé de faire son mea culpa, chose qu’il a acceptée : "À tous les Belges, et j’ai pas mal d’anciens coéquipiers belges, je suis vraiment désolé, mais je l’ai vraiment fait pour ma nation. C’était le plus important pour moi. Vous aviez une belle équipe, nous aussi. Mais on était les meilleurs parce qu’on a gagné cette compétition. Vous restez une équipe incroyable à jouer."

"Vous pouvez être fiers de votre parcours. Mais il ne peut pas y avoir deux gagnants, il n’y en a qu’un : c’est nous. Soyez fiers de vos joueurs et de ce qu’ils ont fait durant cette compétition. Et c’est le plus important."

Samuel Umtiti a également évoqué le virevoltant Eden Hazard lors de ce Mondial : "On savait qu’en un contre un, il pouvait éliminer. Sur le dernier geste, il pouvait délivrer de bonnes passes et finir. On savait qu’il fallait le serrer à deux si on pouvait. Ne pas lui laisser d’espace. C’est ce qu’on essayait de faire, même s’il a trouvé des espaces. Mais on a été assez solides. Eden fait partie des plus grands, c’est un joueur pour qui c’est inné, sans forcer. C’est beaucoup trop facile pour lui. En plus, il a la technique, il tient sur ses jambes. C’est compliqué de lui prendre le ballon. Il sent le foot. Pour moi, le foot, c’est ce genre de joueurs-là."