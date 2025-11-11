Arthur Vermeeren séduit la presse française, et plus particulièrement le journal L'Équipe

Malgré qu'il n'ait pas été décisif, Arthur Vermeeren a livré une prestation solide avec l'OM face à Brest ce samedi. Il figure dans l'équipe de la semaine du journal L'Équipe.

Son équipe s'est facilement imposée face à son adversaire sur le score de 3-0. Les buteurs marseillais sont Angel Gomes (25e), Mason Greenwood sur penalty (33e) et Pierre-Emerick Aubameyang (82e).

Une victoire tranquille pour les hommes de Roberto De Zerbi ! Le Diable Rouge a eu cette fois la confiance de son entraîneur, disputant l'intégralité de la rencontre.

Le joueur belge a marqué des points auprès de son coach. Quelque peu fébrile dans les duels, il a cependant réalisé de bonnes projections vers l'avant. De bonnes récupérations de balles sont également à mettre à son actif.

Dans l'équipe de la semaine du journal L'Équipe

Sa performance a été saluée par le journal L'Équipe ce lundi. Il figure dans l'équipe type de la 12e journée de Ligue 1 du média. Il reçoit la note de 7 sur 10.

Selon son coach, il doit désormais "devenir complet". Il a encore une marche de progression à franchir, mais son évolution est positive. Le joueur est enfin sur une pente ascendante.