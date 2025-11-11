Arthur Vermeeren séduit la presse française, et plus particulièrement le journal L'Équipe

Arthur Vermeeren séduit la presse française, et plus particulièrement le journal L'Équipe
Photo: © photonews
Deviens fan de Marseille! 458

Malgré qu'il n'ait pas été décisif, Arthur Vermeeren a livré une prestation solide avec l'OM face à Brest ce samedi. Il figure dans l'équipe de la semaine du journal L'Équipe.

Son équipe s'est facilement imposée face à son adversaire sur le score de 3-0. Les buteurs marseillais sont Angel Gomes (25e), Mason Greenwood sur penalty (33e) et Pierre-Emerick Aubameyang (82e).

Une victoire tranquille pour les hommes de Roberto De Zerbi ! Le Diable Rouge a eu cette fois la confiance de son entraîneur, disputant l'intégralité de la rencontre.

Le joueur belge a marqué des points auprès de son coach. Quelque peu fébrile dans les duels, il a cependant réalisé de bonnes projections vers l'avant. De bonnes récupérations de balles sont également à mettre à son actif. 

Dans l'équipe de la semaine du journal L'Équipe

Sa performance a été saluée par le journal L'Équipe ce lundi. Il figure dans l'équipe type de la 12e journée de Ligue 1 du média. Il reçoit la note de 7 sur 10.

Selon son coach, il doit désormais "devenir complet". Il a encore une marche de progression à franchir, mais son évolution est positive. Le joueur est enfin sur une pente ascendante.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Ligue 1
Ligue 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Marseille
Arthur Vermeeren

Plus de news

Thibaut Courtois de nouveau blessé : le moment est venu de lancer Senne Lammens ? Analyse

Thibaut Courtois de nouveau blessé : le moment est venu de lancer Senne Lammens ?

11:40
Lamine Yamal forfait pour la trêve de novembre : la Fédération espagnole est furieuse

Lamine Yamal forfait pour la trêve de novembre : la Fédération espagnole est furieuse

11:12
"J'ai un excellent entraîneur" : un cadre du Bayern répond aux rumeurs de départ

"J'ai un excellent entraîneur" : un cadre du Bayern répond aux rumeurs de départ

10:30
Guillaume Gillet sous le charme de Nathan De Cat : "Il donne l'impression d'avoir joué son 50e Topper"

Guillaume Gillet sous le charme de Nathan De Cat : "Il donne l'impression d'avoir joué son 50e Topper"

10:00
"Il m'a vraiment aidé sur ça" : un joueur du Bayern révèle l'impact de Vincent Kompany sur son jeu

"Il m'a vraiment aidé sur ça" : un joueur du Bayern révèle l'impact de Vincent Kompany sur son jeu

09:30
Le début d'un nouveau chapitre pour Charles De Ketelaere à l'Atalanta ?

Le début d'un nouveau chapitre pour Charles De Ketelaere à l'Atalanta ?

09:00
🎥 Arne Engels doublement décisif en Écosse : et de quelle manière !

🎥 Arne Engels doublement décisif en Écosse : et de quelle manière !

08:30
Jérémy Doku atteint les standards d'Eden Hazard, mais il lui reste encore un cap à franchir

Jérémy Doku atteint les standards d'Eden Hazard, mais il lui reste encore un cap à franchir

08:00
Antonio Conte, furieux, règle ses comptes avec ses joueurs en l'absence de Kevin De Bruyne

Antonio Conte, furieux, règle ses comptes avec ses joueurs en l'absence de Kevin De Bruyne

07:40
Stijn Stijnen à nouveau dans le viseur : le parquet fédéral réclame une nouvelle suspension

Stijn Stijnen à nouveau dans le viseur : le parquet fédéral réclame une nouvelle suspension

07:20
La RAAL méritait-elle vraiment un carton rouge contre l'Antwerp ? Jonathan Lardot a un avis bien tranché

La RAAL méritait-elle vraiment un carton rouge contre l'Antwerp ? Jonathan Lardot a un avis bien tranché

07:00
Une statistique place le Standard au même niveau que... Dender

Une statistique place le Standard au même niveau que... Dender

06:30
Nouveau coup dur pour les Diables Rouges ? Après Thibaut Courtois, un autre joueur pourrait manquer à l'appel...

Nouveau coup dur pour les Diables Rouges ? Après Thibaut Courtois, un autre joueur pourrait manquer à l'appel...

23:00
"Si j'ai marqué ce but, c'est grâce à lui" : Adriano Bertaccini se confie sur l'importance de son grand-père

"Si j'ai marqué ce but, c'est grâce à lui" : Adriano Bertaccini se confie sur l'importance de son grand-père

22:30
📷 Lionel Messi de retour au Camp Nou... par surprise : "J'espère qu'un jour, je pourrai revenir"

📷 Lionel Messi de retour au Camp Nou... par surprise : "J'espère qu'un jour, je pourrai revenir"

22:00
"Il est au-dessus de la moyenne" : Arthur Vermeeren, sur le banc à Leipzig, revit à Marseille

"Il est au-dessus de la moyenne" : Arthur Vermeeren, sur le banc à Leipzig, revit à Marseille

10/11
🎥 La relève déjà assurée ? Le fils de Kevin De Bruyne, Rome, plante un joli quintuplé

🎥 La relève déjà assurée ? Le fils de Kevin De Bruyne, Rome, plante un joli quintuplé

21:30
Le deuxième but du STVV face au Standard logiquement annulé ? La réponse catégorique de Jonathan Lardot

Le deuxième but du STVV face au Standard logiquement annulé ? La réponse catégorique de Jonathan Lardot

21:00
Anderlecht en force dans notre équipe de la semaine

Anderlecht en force dans notre équipe de la semaine

20:40
Parfait Guiagon aurait dû être exclu face à Westerlo selon Jonathan Lardot : voici pourquoi

Parfait Guiagon aurait dû être exclu face à Westerlo selon Jonathan Lardot : voici pourquoi

20:20
4
"Beaucoup de clubs m'ont appelé" : Will Still fait le point sur ses plans pour les prochains mois

"Beaucoup de clubs m'ont appelé" : Will Still fait le point sur ses plans pour les prochains mois

20:00
"Il est sur une autre planète" : Thomas Chatelle ne mâche pas ses mots sur la blessure de Thibaut Courtois

"Il est sur une autre planète" : Thomas Chatelle ne mâche pas ses mots sur la blessure de Thibaut Courtois

19:30
1
Retournement de situation pour la disparition des Playoffs ? Anderlecht joue cartes sur table

Retournement de situation pour la disparition des Playoffs ? Anderlecht joue cartes sur table

19:00
Personne ne croit à la blessure de Thibaut Courtois, mais est-ce vraiment important ? Edito

Personne ne croit à la blessure de Thibaut Courtois, mais est-ce vraiment important ?

18:40
Trois tirs en 90 minutes : comment le Standard est-il (re)tombé si bas ?

Trois tirs en 90 minutes : comment le Standard est-il (re)tombé si bas ?

18:20
4
Grande nouvelle pour Charles De Ketelaere en Italie : la fin d'une histoire

Grande nouvelle pour Charles De Ketelaere en Italie : la fin d'une histoire

18:00
Le sort s'acharne : Roméo Lavia en sait plus sur sa nouvelle indisponibilité

Le sort s'acharne : Roméo Lavia en sait plus sur sa nouvelle indisponibilité

17:30
C'était l'un ou l'autre : un allié de Wouter Vandenhaute reste à Anderlecht et pourrait beaucoup apporter

C'était l'un ou l'autre : un allié de Wouter Vandenhaute reste à Anderlecht et pourrait beaucoup apporter

17:00
Nathan De Cat pour mener la Belgique vers un titre mondial ? "J'aimerais bien rester jusqu'à la fin, mais..."

Nathan De Cat pour mener la Belgique vers un titre mondial ? "J'aimerais bien rester jusqu'à la fin, mais..."

16:30
🎥 La classe, tout simplement : fraîchement retraité, Matías Suárez sans pitié en division amateur

🎥 La classe, tout simplement : fraîchement retraité, Matías Suárez sans pitié en division amateur

16:00
Changement de dernière minute : un invité surprise de Pro League chez les Diablotins

Changement de dernière minute : un invité surprise de Pro League chez les Diablotins

15:30
Deuxième meilleur buteur de Premier League : de la Pro League à la sélection brésilienne en deux ans ?

Deuxième meilleur buteur de Premier League : de la Pro League à la sélection brésilienne en deux ans ?

15:00
Ça pue pour les Diables : le communiqué officiel du Real Madrid sur Thibaut Courtois

Ça pue pour les Diables : le communiqué officiel du Real Madrid sur Thibaut Courtois

14:20
1
Le "malaise" Lucas Stassin à Saint-Etienne : "Les supporters se disent qu'il part en sucette"

Le "malaise" Lucas Stassin à Saint-Etienne : "Les supporters se disent qu'il part en sucette"

14:40
"Le plus à même de porter le brassard" : arrivé dans son club il y a deux mois, un Diable déjà capitaine

"Le plus à même de porter le brassard" : arrivé dans son club il y a deux mois, un Diable déjà capitaine

14:00
1
"Les gérants des bars nous ont appelés en panique" : les supporters du Standard rattrapés par la police

"Les gérants des bars nous ont appelés en panique" : les supporters du Standard rattrapés par la police

13:30

Plus de news

Les plus populaires

Ligue 1

 Journée 12
Paris FC Paris FC 0-1 Rennes Rennes
Marseille Marseille 3-0 Brest Brest
Le Havre Le Havre 1-1 Nantes Nantes
Monaco Monaco 1-4 Lens Lens
Lorient Lorient 1-1 Toulouse Toulouse
Metz Metz 2-1 Nice Nice
Strasbourg Strasbourg 2-0 Lille OSC Lille OSC
Angers Angers 2-0 Auxerre Auxerre
Lyon Lyon 2-3 PSG PSG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved