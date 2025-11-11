"Il m'a vraiment aidé sur ça" : un joueur du Bayern révèle l'impact de Vincent Kompany sur son jeu

Dayot Upamecano s'est confié dans une longue interview accordée au journal L'Équipe. Il est notamment revenu sur le travail de Vincent Kompany.

Le coach belge lui a été d'une grande aide : "Il m’a vraiment aidé sur mon positionnement, ma posture corporelle, la manière d’aborder les longs ballons et le moment où le faire."

"On s’est mis au travail dès le premier jour. Il y a des positions du corps très précises à respecter. Je pense que je l’ai bien fait contre Paris," poursuit le défenseur central de 27 ans.

Son équipe a effectué énormément d’analyses avant cette rencontre : "On fait beaucoup d’analyses vidéo ; certaines séances durent 30 à 40 minutes. On est devenus une équipe, une force."

Dayot Upamecano connait bien le PSG

Dayot Upamecano savait à quoi s’attendre face au PSG : "Je regarde beaucoup Paris. On savait à quel point c’est une équipe de très haut niveau, qui prend des risques. Pacho, Marquinhos, ils pressent haut."





Les consignes de Vincent Kompany étaient très claires : "Le coach a insisté sur le fait de ne pas avoir peur, d’aller les chercher. Avant le match, il m’a même dit : ‘S’il le faut, tu vas presser le gardien.’"

Pour rappel, les Bavarois se sont imposés 1-2 face au PSG mardi dernier. Luis Díaz avait planté un doublé avant de se faire exclure juste avant la pause. En seconde période, João Neves avait permis au PSG de réduire l’écart à 1-2 (74e). Le score est cependant ensuite resté inchangé et le Bayern a pris les trois points.