Le début d'un nouveau chapitre pour Charles De Ketelaere à l'Atalanta ?

C'était dans l'air, mais cela semble désormais acté : Raffaele Palladino est le nouveau coach de l'Atalanta.

Ce lundi, l'Atalanta de Charles De Ketelaere annonçait officiellement se séparer de son entraîneur Ivan Jurić après un début de saison décevant. Depuis le début de l'exercice, la Dea n'a pour l'instant remporté que quatre rencontres toutes compétitions confondues en 15 matchs.

Le club italien veut absolument que son équipe relève la tête et c'est pourquoi, après la défaite face à Sassuolo (0-3) dimanche, le coach croate a été limogé. Les plus proches collaborateurs du tacticien, Matteo Paro, Miguel Veloso, Paolo Barbero, Stjepan Ostojić et Michele Orecchio, ont également pris la porte.

Raffaele Palladino, le nouveau coach de l'Atalanta ?

Alors que des rumeurs évoquaient en Italie la signature de Raffaele Palladino pour remplacer Ivan Jurić, cela semble désormais chose faite. En effet, selon l'expert mercato Fabrizio Romano, l'homme de 41 ans a paraphé son contrat de nouvel entraîneur de l'Atalanta. Celui-ci s'étend jusqu'en juin 2027, toujours selon le journaliste italien.

La saison dernière, il a entraîné la Fiorentina, où il a permis au club de réaliser son meilleur classement en neuf ans. Le club est d'ailleurs en grande difficulté depuis son départ en fin de saison dernière, puisque la Viola pointe à la dernière place du classement après onze journées de Serie A, avec toujours aucun succès.



Le prochain match de l’Atalanta aura lieu le 22 novembre, juste après la trêve. Une rencontre loin d’être évidente, puisque l’équipe de Charles De Ketelaere affrontera le Napoli.



