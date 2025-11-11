"Ma mère m'a laissé à la gare quand j'avais 4 ans" : Alexis André Jr. se confie sur son enfance difficile

Alexis André Jr. s'est confié sur son enfance difficile sur la chaîne YouTube de Vincent Queijo. Abandonné par sa mère, le portier a tout fait pour rendre fier son père et... lui offrir une voiture.

Le gardien a vu ses parents se séparer très jeunes : "Je suis né à Mulhouse, en Alsace. Mon papa est guadeloupéen et ma mère est marocaine. Très jeunes, ils se sont séparés, ce qui fait que j’ai vécu entre les deux quand j’étais petit. Et après, comme j’avais le secret dans Secret Story, c’était que ma mère m’a abandonné."

"Quand mon père m’a laissé à ma mère, elle m’a laissé à la gare et elle est partie, et depuis ce jour je ne l’ai plus jamais revue. J’avais quatre ans approximativement," confie le joueur du RFC Liège.

"J’ai un souvenir d’avant cet événement-là, quand j’étais avec ma demi-sœur. On s’était un peu chamaillés et après ça, elle a décidé de me laisser. Après ça, mon père venait à peine d’arriver à Strasbourg, donc il n’avait pas encore un appartement assez bien pour m’accueillir. Ce qui fait que j’ai été en famille d’accueil pendant un ou deux ans."

Il a ensuite de nouveau vécu chez son père : "À partir de mes 6 ans, il a eu un appartement, ce qui a fait que j’ai pu vivre avec lui. J’ai quitté la famille d’accueil et après ça, il m’a mis au foot à sept ans."

Alexis André Jr. a offert une voiture à son père

Il était prêt à tout pour le rendre fier. "Oui, j’ai offert une voiture à mon père," souligne-t-il. "Depuis que j’ai commencé à faire les réseaux sociaux, j’ai commencé à prendre soin de lui. Quand tu commences à gagner de l’argent, tu te rends compte que le salaire qu’il a, c’est faible."

"Il ne peut pas faire grand-chose avec. Directement, j’ai commencé à lui rendre et à essayer de l’aider. Depuis 2021, je gagne de l’argent avec les réseaux sociaux et mon objectif a toujours été de pouvoir lui acheter une voiture. Il roulait avec une petite voiture depuis des années. Dès que j’ai eu l’opportunité de pouvoir le faire, je l’ai fait," conclut le gardien liégeois.