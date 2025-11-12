L'ange gardien de la RAAL n'en finit plus de crever l'écran : une belle récompense pour Marcos Peano

Marcos Peano fait l'unanimité dans les cages de La Louvière. Il a été récompensé pour son bon mois d'octobre.

Malgré quelques frivolités à la relance, Marcos Peano s'impose comme un patron à la RAAL. Ses arrêts et sa gestion lorsqu'il sort en un-contre-un en font l'un des gardiens les plus difficiles à passer de l'élite. Il est tout sauf étranger à la solidité défensive de la RAAL.

C'est d'ailleurs sans surprise qu'il a été élu joueur du mois d'octobre chez les Loups. Il succède ainsi à Sami Lahssaini, qui avait remporté les suffrages pour le mois de septembre grâce à ses matchs au four et au moulin dans l'entrejeu.

L'une des révélations du championnat

Une récompense méritée pour Peano, qui peut se targuer d'avoir contribué à deux clean sheets sur les trois rencontres d'octobre (contre Zulte Waregem et Westerlo) avant de sortir le grand jeu lors du partage 1-1 à Genk.

Déjà apprécié pour sa première saison en Belgique grâce à ses matchs de D1B, le portier argentin confirme à l'échelon supérieur, il porte même le brassard de capitaine depuis le mois d'août.

Profiter de ses performances de choix en Pro League pour un jour rejoindre l'équipe nationale d'Argentine comme l'a fait Kevin Mac Allister du côté de l'Union Saint-Gilloise ? Il y a encore du chemin. Mais le garçon avait tout de même gardé le but des U17 argentins il y a de cela dix ans.