Le dossier DAZN au coeur de l'AG de la Pro League : voici les options sur la table

Aujourd'hui, l'assemblée générale de la Pro League se réunit pour discuter du contrat télévisuel avec DAZN. Les négociations entre les deux parties se sont prolongées ces dernières semaines et approchent désormais d'un dénouement espéré par tous.

La situation au sein du football belge est surréaliste : depuis le début de la saison, aucun accord n'a été trouvé entre la Pro League et le détenteur des droits télévisés du championnat, DAZN.

Ce dernier n'a pas trouvé de deal avec les opérateurs, Telenet et Proximus, forçant les amateurs de football belge à passer via l'application pour voir des images du championnat.

Les discussions se sont intensifiées ces dernières semaines et un délai de 20 jours, qui devait prendre fin ce mercredi, avait été décidé. Il a cependant été prolongé jusqu'à jeudi, date de la réunion de la Pro League. Au cours de cette réunion, une décision devra être prise.

Les scénarios possibles pour sortir de l'impasse

Plusieurs scénarios sont possibles. L'une des options est de terminer la saison en cours avec DAZN puis de lancer un nouvel appel d'offres. Une autre est de mettre un terme à la collaboration, avec négociation d'une compensation. Quoi qu'il en soit, si la prolongation des discussions est également possible, il semble que cette fois, toutes les parties veuillent en finir, rapporte Sporza.





Dans les coulisses, il se dit que DAZN travaille à nouveau sur un accord avec Proximus. Il se dit même qu'un accord est proche, même si on a déjà entendu ces termes par le passé. Fin octobre, DAZN a respecté son obligation de paiement envers la Pro League, mais il n'y a pas de certitudes concernant l'échéance suivante...