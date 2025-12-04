Charleroi récupère son capitaine, Anderlecht perd Kana : les compositions probables des Zèbres et des Mauves

Les deux dernières rencontres des huitièmes de finale de la Coupe de Belgique seront disputées ce jeudi soir. Le Sporting Charleroi reçoit Malines, tandis qu'Anderlecht se déplace au Racing Genk.

Le Sporting Charleroi n'a plus franchi le stade des 1/8es de finale de la Coupe de Belgique depuis 2019. De retour au Mambourg pour la première fois en quatre ans dans cette compétition, les Zèbres reçoivent Malines ce jeudi soir.

Une rencontre pour laquelle Rik De Mil récupère son capitaine et défenseur central, Aiham Ousou, suspendu le week-end dernier. Il sera par contre privé de Massamba Sow et de Kevin Van Den Kerkhof, qui a été opéré. Lewin Blum devrait être reconduit dans un onze de départ qui ne ressemblera certainement pas à une équipe B, les Zèbres souhaitant enfin réaliser un parcours digne de ce nom.

De son côté, c'est privé de Marco Kana que le Sporting d'Anderlecht se rendra au Racing Genk. Blessé, il sera remplacé par Lucas Hey, qui accompagnera Killian Sardella en défense centrale. Besnik Hasi pourra, par contre, compter sur Nilson Angulo malgré une petite fracture à la main. L'ailier équatorien jouera avec une attelle.

Pour le reste, Besnik Hasi ne devrait pas non plus trop faire tourner pour ce déplacement important et difficile à la Cegeka Arena. L'entraîneur d'Anderlecht a toutefois été aux prises avec quelques blessures dans son noyau ces dernières semaines, tandis que Mario Stroeykens, Ilay Camara, voire Ali Maamar passent leurs derniers jours en Belgique avant leur départ pour la Coupe d'Afrique des Nations.

Les compositions probables de Charleroi et Anderlecht en Croky Cup

La composition probable de Charleroi contre Malines : Koné - Blum, Ousou, Keita, Nzita - Titraoui, Camara - Bernier, Pflücke, Guiagon - Scheidler.

La composition probable d'Anderlecht à Genk : Coosemans - Camara, Sardella, Hey, Augustinsson - De Cat, Saliba - Bertaccini, Hazard, Angulo - Cvetkovic.