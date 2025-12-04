Après la Coupe, la Pro League reprend ses droits : voici les arbitres désignés pour la 17e journée

Photo: © photonews

Les arbitres qui officieront lors de la 17e journée de Jupiler Pro League sont connus. Jasper Vergoote est de retour après avoir officié lors de la finale de la Coupe du monde U17.

Après l'épisode des 1/8es de finale de la Croky Cup, la Jupiler Pro League reprend ses droits ce week-end, avec la 17e journée de la phase classique. Les arbitres désignés sont connus.

Vendredi soir, c'est Nathan Verboomen qui officiera lors de la rencontre importante de la RAAL La Louvière face à la lanterne rouge, Dender. C'est Wim Smet qui l'assistera depuis Tubize.

Samedi, un déplacement important attend le Standard, qui doit se relever après son élimination en Coupe de Belgique. Les Rouches se rendront au Cercle de Bruges, et la rencontre sera arbitrée par Bert Verbeke, avec Ken Vermeiren derrière l'écran.

Simon Bourdeaud’hui pour l'affiche du week-end, Jasper Vergoote de retour

En début de soirée, le choc de cette 17e journée de Jupiler Pro League entre l'Union Saint-Gilloise et La Gantoise sera dirigé par Simon Bourdeaud’hui, avec Brent Staessens comme responsable du VAR. Toujours samedi soir, Bram Van Driessche officiera lors de Saint-Trond - Club de Bruges et sera assisté par Erik Lambrechts depuis Tubize.

Lire aussi… Charleroi, Anderlecht et le Standard affectés : la CAN va-t-elle chambouler la Pro League ? Dimanche après-midi, Nicolas Laforge (avec Quentin Pirard dans le VAR) sera en charge de Malines - Charleroi, le "match retour" du 1/8e de finale de Croky Cup disputé ce jeudi soir, tandis que Lawrence Visser arbitrera le duel entre Westerlo et Anderlecht (VAR : Wesli De Cremer).

Jasper Vergoote, de retour de la Coupe du monde U17, où il officiait encore comme quatrième arbitre durant la finale, sera en charge d'Antwerp - Genk, l'autre gros choc du week-end. La 17e journée se terminera avec un OHL - Zulte Waregem arbitré par Bert Put.

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 17
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 05/12 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 06/12 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 06/12 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 06/12 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 07/12 Charleroi Charleroi
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 07/12 Standard Standard
Antwerp Antwerp 07/12 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 07/12 Zulte Waregem Zulte Waregem
