Après la Coupe, la Pro League reprend ses droits : voici les arbitres désignés pour la 17e journée

Les arbitres qui officieront lors de la 17e journée de Jupiler Pro League sont connus. Jasper Vergoote est de retour après avoir officié lors de la finale de la Coupe du monde U17.

Après l'épisode des 1/8es de finale de la Croky Cup, la Jupiler Pro League reprend ses droits ce week-end, avec la 17e journée de la phase classique. Les arbitres désignés sont connus.

Vendredi soir, c'est Nathan Verboomen qui officiera lors de la rencontre importante de la RAAL La Louvière face à la lanterne rouge, Dender. C'est Wim Smet qui l'assistera depuis Tubize.

Samedi, un déplacement important attend le Standard, qui doit se relever après son élimination en Coupe de Belgique. Les Rouches se rendront au Cercle de Bruges, et la rencontre sera arbitrée par Bert Verbeke, avec Ken Vermeiren derrière l'écran.

Simon Bourdeaud’hui pour l'affiche du week-end, Jasper Vergoote de retour

En début de soirée, le choc de cette 17e journée de Jupiler Pro League entre l'Union Saint-Gilloise et La Gantoise sera dirigé par Simon Bourdeaud’hui, avec Brent Staessens comme responsable du VAR. Toujours samedi soir, Bram Van Driessche officiera lors de Saint-Trond - Club de Bruges et sera assisté par Erik Lambrechts depuis Tubize.

Dimanche après-midi, Nicolas Laforge (avec Quentin Pirard dans le VAR) sera en charge de Malines - Charleroi, le "match retour" du 1/8e de finale de Croky Cup disputé ce jeudi soir, tandis que Lawrence Visser arbitrera le duel entre Westerlo et Anderlecht (VAR : Wesli De Cremer).

Jasper Vergoote, de retour de la Coupe du monde U17, où il officiait encore comme quatrième arbitre durant la finale, sera en charge d'Antwerp - Genk, l'autre gros choc du week-end. La 17e journée se terminera avec un OHL - Zulte Waregem arbitré par Bert Put.