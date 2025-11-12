Officialisée par la FIFA : la nouvelle que Matthieu Epolo attendait depuis des jours

Matthieu Epolo vit une première sélection sous tension avec la République Démocratique du Congo. Il est en tout cas éligible pour le match de demain soir.

Comme Mario Stroeykens et Michel-Ange Balikwisha, Matthieu Epolo vit un baptême de feu avec la République Démocratique du Congo. Pour leur toute première sélection, les trois hommes sont plongés en plein milieu de la préparation d'une rencontre cruciale sur la route de la Coupe du Monde 2026.

Appelé avec les U21 belges jusqu'en octobre dernier, le gardien du Standard pourrait avoir une opportunité unique de disputer le Mondial. Pour cela, il faudra prendre le dessus sur le Cameroun, puis sur le vainqueur du match entre le Nigeria et le Gabon. La RDC ferait alors partie des six équipes qualifiées pour les barrages intercontinentaux en vue des deux derniers tickets.

Epolo sera en concurrence avec Timoth Fayulu, gardien de l'équipe arménienne du FC Noah (l'ancienne équipe de Dieumerci Mbokani) et Lionel Mpasi-Nzau, le portier du Havre. Mais encore fallait-il que le gardien du Standard soit officiellement éligible. C'est désormais chose faite.

Matthieu Epolo est bien congolais

Quelques heures après Michel-Ange Balikwisha, le Bruxellois de 20 ans a vu la FIFA valider son changement de nationalité. Ce changement a été communiqué par la FIFA dans la soirée sur sa plateforme dédiée.

Matthieu Epolo pourra donc bien figurer sur la feuille de match congolaise demain soir face aux Camerounais d'Hugo Broos. Comme titulaire ? Cela reste à voir. Mario Stroeykens devrait à son tour recevoir le feu vert de la FIFA dans les heures à venir.