Plusieurs matchs de suspension pour Owen Maës après son carton rouge face à l'Antwerp ?

La RAAL La Louvière s'est inclinée 3-1 le week-end dernier sur la pelouse de l'Antwerp, et a dû jouer presque toute une mi-temps à dix après le carton rouge reçu par Owen Maës juste avant la pause. La sanction de l'ailier pourrait bien être lourde.

Le week-end dernier, la RAAL La Louvière s’est inclinée 3-1 sur la pelouse de l’Antwerp. Pour le Great Old, la victoire était impérative, et le club était déterminé à s’imposer à domicile.

Les visiteurs ont connu beaucoup de difficultés, et un carton rouge n’a rien arrangé. Juste avant la mi-temps, La Louvière s’est retrouvée à dix après l’exclusion d’Owen Maës.

Un geste intentionnel ou non ?

Le milieu de terrain de la RAAL a été expulsé après avoir touché Thibo Somers au visage d’un geste de bras jugé violent. La question reste de savoir s’il s’agissait d’un geste intentionnel ou non.

En tombant, Maës a effectué un mouvement brusque vers l’arrière, avec une certaine force, percutant Somers au visage. En tout cas, la décision du parquet fédéral est claire.

Selon La Dernière Heure, le parquet réclame une suspension de quatre rencontres, dont deux effectives. La Louvière peut encore faire appel.