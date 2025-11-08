🎥 Y avait-il carton rouge pour Owen Maës ? Frédéric Taquin refuse toute polémique

La défaite de la RAAL à l'Antwerp a été conditionnée en bonne partie par le carton rouge pris par Owen Maës en fin de première période, c'est indéniable. Mais Frédéric Taquin restait fair-play.

Qu'aurait donné ce match entre l'Antwerp et la RAAL si Owen Maës n'avait pas été exclu en fin de première période ? Personne ne peut le dire, mais on a la sensation que cette décision a influencé la rencontre.

C'est aussi l'avis de Frédéric Taquin. "On montait en puissance et on montrait un visage conquérant jusqu'à ce carton rouge", estime-t-il, peut-être avec un peu d'optimisme, au micro de DAZN.

Y avait-il carton rouge pour Owen Maës ?

"Il y a contact, bien sûr, mais est-ce rouge ? Je ne sais pas, ça me paraît un peu rapide. En tout cas, ça change la donne", résume Taquin. "Je vois clairement qu'il n'a pas l'intention de frapper son adversaire, ça se passe dans sa chute. Mais les arbitres sont sûrs de leur décision et je ne suis personne pour me permettre d'aller contester. Il faut l'accepter, c'est le football".

Sans cette expulsion, La Louvière "aurait pu gagner", estime le coach des Loups, qui ont tenu bon jusqu'à un autre coup du sort. "Ca s'est joué sur un détail, celui du penalty. Les circonstances étaient compliquées mais je suis content que nous n'ayons pas lâché l'affaire", se réjouit Frédéric Taquin.

"Nous avions un plan pour égaliser mais malheureusement, nous prenons ce 2-0 sur une perte de balle. Je ne peux pas en vouloir à notre capitaine (Wagane Faye, nda) qui fait une excellente saison", continue-t-il. "Mais au lieu d'en prendre 4 ou 5, nous en mettons un et aurions même pu faire 3-2. C'est positif".