Un joueur de D1B en clinique de désintoxication ? Il nie fermement les faits
L'attaquant du Sporting Lokeren Daishawn Redan vit une drôle de période. Sa mère a évoqué dans la presse ses addictions à la drogue, ce que l'international surinamais a tenu à nier.

Le Sporting Lokeren pensait avoir fait une bonne affaire en accueillant en prêt Daishawn Redan (24 ans) depuis Avellino ; l'attaquant avait en effet inscrit 4 buts en 8 matchs pour le Beerschot la saison passée et était une grande promesse de Chelsea lors de sa formation.

Mais Redan n'a pas encore joué cette saison pour les Waeslandiens, et ce matin, on apprenait que l'attaquant avait été retrouvé... en Thaïlande, dans un centre de désintoxication. Dans la foulée, sa mère avait pris la parole dans la presse locale pour révéler que son fils souffrait d'addictions depuis de longues années, et dénonçait notamment son agent, Brian Tevreden, pour son manque de soutien.

Daishawn Redan a tenu à rectifier les propos tenus par sa mère. Dans un communiqué officiel via ses réseaux, il a ainsi affirmé que ceux-ci contenaient "de graves inexactitudes et donnaient une image erronée de sa vie". 

"J'ai traversé une période difficile", reconnaît le buteur surinamais. "Cela a commencé quand je vivais encore chez ma mère. C'était une période compliquée lors de laquelle j'ai fait de mauvais choix et ai eu du mal à trouver ma voie".

Daishawn Redan a également tenu à défendre son agent, affirmant que Tevreden l'avait aidé et soutenu, guidé afin de retrouver sa voie, "tant sur le plan personnel que sportif". Le joueur de Lokeren se dit "blessé que (sa) mère ait tenu des mensonges en public en parlant sous le coup de l'émotion". 

