Dans le peloton de tête en Serie A, le Napoli de Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne pourrait changer de coach !

Quatrième en Serie A à deux longueurs des co-leaders intéristes et romains, le Napoli pourrait prochainement se séparer de son entraîneur, Antonio Conte. Quelques mauvais résultats et un détachement d'une partie du vestiaire pourraient causer sa perte dans le sud de l'Italie.

Le Napoli de Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne a commencé la saison en fanfare, avec quatre victoires consécutives en championnat. Longtemps premiers, les hommes d'Antonio Conte viennent néanmoins de marquer un gros coup d'arrêt ces dernières semaines.

Battu sèchement par le PSV en Ligue des Champions, le Napoli a été accroché successivement par Côme et Francfort, puis battu à Bologne (ce qui a provoqué la colère d'Antonio Conte) le week-end dernier. Les voilà quatrièmes, à deux longueurs des co-leaders : l'Inter Milan et l'AS Rome.

Antonio Conte déjà sur le départ du Napoli ?

En Italie, une frustration de la direction et d’Aurelio De Laurentiis quant aux récents mauvais résultats, ainsi qu’un détachement d’une certaine partie du vestiaire, sont rapportés par la presse, et notamment Il Mattino ce jeudi.

Le quotidien écrit qu'Antonio Conte ne dirigera pas les entraînements cette semaine et ne reviendra que lundi. Ce serait l'entraîneur italien lui-même qui aurait fait cette demande après la défaite à Bologne.

Il n'y aura pas encore de rendez-vous "avant le début de la semaine prochaine" entre le coach et sa direction, mais Il Mattino conclut avec un message clair : "l'ombre de son départ n'est pas encore totalement dissipée".

