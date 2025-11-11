Antonio Conte, furieux, règle ses comptes avec ses joueurs en l'absence de Kevin De Bruyne

Antonio Conte, furieux, règle ses comptes avec ses joueurs en l'absence de Kevin De Bruyne
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Naples est en crise depuis la blessure de Kevin De Bruyne. Sans leur star belge, les Napolitains se sont à nouveau inclinés ce dimanche, battus 2-0 par Bologne, leur cinquième défaite de la saison. Antonio Conte n'a pas épargné ses joueurs après la rencontre.

Le champion en titre est à nouveau totalement impuissant. Lors des quatre derniers matchs, Naples n’a inscrit qu’un seul but, et le jeu est, lui aussi, très décevant depuis plusieurs semaines. Antonio Conte, visiblement à bout, n’a pas mâché ses mots après la défaite : "Cinq défaites, c’est tout simplement trop pour une équipe qui prétend jouer le titre."

Même si Naples est encore quatrième, Antonio Conte voit une crise profonde : "Je ne retrouve plus la passion, la grinta, l’enthousiasme, tout ce qui nous a rendus champions. Je le sens venir depuis des mois. Les joueurs jouent pour eux-mêmes, pas en équipe. Et c’est ce qui m’inquiète le plus."

Un groupe sans vie ?

L’entraîneur italien ne s’est pas épargné pour autant : "Entrer dans la tête des joueurs est difficile. Peut-être que je ne fais pas assez bien mon travail. Mais une chose est sûre : je ne veux pas entraîner une équipe morte."

L’absence de Kevin De Bruyne ne fait qu’aggraver la situation. Depuis sa blessure contre l’Inter, les statistiques de Naples se sont effondrées : moins de tirs dans la surface, moins d’occasions franches et une nette baisse de la possession dans le camp adverse.

Selon Sky Italia, la possession dans le dernier tiers est passée de 68 à 43 %. La créativité et la vision de De Bruyne manquent cruellement. Sans lui, Naples semble sans inspiration, et la patience du coach atteint peu à peu ses limites.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Serie A
Serie A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Bologna
Napoli
Kevin De Bruyne

Plus de news

🎥 La relève déjà assurée ? Le fils de Kevin De Bruyne, Rome, plante un joli quintuplé

🎥 La relève déjà assurée ? Le fils de Kevin De Bruyne, Rome, plante un joli quintuplé

21:30
Jérémy Doku atteint les standards d'Eden Hazard, mais il lui reste encore un cap à franchir

Jérémy Doku atteint les standards d'Eden Hazard, mais il lui reste encore un cap à franchir

08:00
Stijn Stijnen à nouveau dans le viseur : le parquet fédéral réclame une nouvelle suspension

Stijn Stijnen à nouveau dans le viseur : le parquet fédéral réclame une nouvelle suspension

07:20
La RAAL méritait-elle vraiment un carton rouge contre l'Antwerp ? Jonathan Lardot a un avis bien tranché

La RAAL méritait-elle vraiment un carton rouge contre l'Antwerp ? Jonathan Lardot a un avis bien tranché

07:00
Une statistique place le Standard au même niveau que... Dender

Une statistique place le Standard au même niveau que... Dender

06:30
Nouveau coup dur pour les Diables Rouges ? Après Thibaut Courtois, un autre joueur pourrait manquer à l'appel...

Nouveau coup dur pour les Diables Rouges ? Après Thibaut Courtois, un autre joueur pourrait manquer à l'appel...

23:00
Sans Kevin De Bruyne, Naples perd sa magie : l'absence du Diable Rouge se fait sentir

Sans Kevin De Bruyne, Naples perd sa magie : l'absence du Diable Rouge se fait sentir

09:30
"Si j'ai marqué ce but, c'est grâce à lui" : Adriano Bertaccini se confie sur l'importance de son grand-père

"Si j'ai marqué ce but, c'est grâce à lui" : Adriano Bertaccini se confie sur l'importance de son grand-père

22:30
📷 Lionel Messi de retour au Camp Nou... par surprise : "J'espère qu'un jour, je pourrai revenir"

📷 Lionel Messi de retour au Camp Nou... par surprise : "J'espère qu'un jour, je pourrai revenir"

22:00
Le deuxième but du STVV face au Standard logiquement annulé ? La réponse catégorique de Jonathan Lardot

Le deuxième but du STVV face au Standard logiquement annulé ? La réponse catégorique de Jonathan Lardot

21:00
Anderlecht en force dans notre équipe de la semaine

Anderlecht en force dans notre équipe de la semaine

20:40
Parfait Guiagon aurait dû être exclu face à Westerlo selon Jonathan Lardot : voici pourquoi

Parfait Guiagon aurait dû être exclu face à Westerlo selon Jonathan Lardot : voici pourquoi

20:20
3
"Beaucoup de clubs m'ont appelé" : Will Still fait le point sur ses plans pour les prochains mois

"Beaucoup de clubs m'ont appelé" : Will Still fait le point sur ses plans pour les prochains mois

20:00
"Il est sur une autre planète" : Thomas Chatelle ne mâche pas ses mots sur la blessure de Thibaut Courtois

"Il est sur une autre planète" : Thomas Chatelle ne mâche pas ses mots sur la blessure de Thibaut Courtois

19:30
1
Retournement de situation pour la disparition des Playoffs ? Anderlecht joue cartes sur table

Retournement de situation pour la disparition des Playoffs ? Anderlecht joue cartes sur table

19:00
Grande nouvelle pour Charles De Ketelaere en Italie : la fin d'une histoire

Grande nouvelle pour Charles De Ketelaere en Italie : la fin d'une histoire

18:00
Personne ne croit à la blessure de Thibaut Courtois, mais est-ce vraiment important ? Edito

Personne ne croit à la blessure de Thibaut Courtois, mais est-ce vraiment important ?

18:40
Trois tirs en 90 minutes : comment le Standard est-il (re)tombé si bas ?

Trois tirs en 90 minutes : comment le Standard est-il (re)tombé si bas ?

18:20
4
Le sort s'acharne : Roméo Lavia en sait plus sur sa nouvelle indisponibilité

Le sort s'acharne : Roméo Lavia en sait plus sur sa nouvelle indisponibilité

17:30
C'était l'un ou l'autre : un allié de Wouter Vandenhaute reste à Anderlecht et pourrait beaucoup apporter

C'était l'un ou l'autre : un allié de Wouter Vandenhaute reste à Anderlecht et pourrait beaucoup apporter

17:00
Nathan De Cat pour mener la Belgique vers un titre mondial ? "J'aimerais bien rester jusqu'à la fin, mais..."

Nathan De Cat pour mener la Belgique vers un titre mondial ? "J'aimerais bien rester jusqu'à la fin, mais..."

16:30
🎥 La classe, tout simplement : fraîchement retraité, Matías Suárez sans pitié en division amateur

🎥 La classe, tout simplement : fraîchement retraité, Matías Suárez sans pitié en division amateur

16:00
Changement de dernière minute : un invité surprise de Pro League chez les Diablotins

Changement de dernière minute : un invité surprise de Pro League chez les Diablotins

15:30
Deuxième meilleur buteur de Premier League : de la Pro League à la sélection brésilienne en deux ans ?

Deuxième meilleur buteur de Premier League : de la Pro League à la sélection brésilienne en deux ans ?

15:00
Ça pue pour les Diables : le communiqué officiel du Real Madrid sur Thibaut Courtois

Ça pue pour les Diables : le communiqué officiel du Real Madrid sur Thibaut Courtois

14:20
1
Le "malaise" Lucas Stassin à Saint-Etienne : "Les supporters se disent qu'il part en sucette"

Le "malaise" Lucas Stassin à Saint-Etienne : "Les supporters se disent qu'il part en sucette"

14:40
"Le plus à même de porter le brassard" : arrivé dans son club il y a deux mois, un Diable déjà capitaine

"Le plus à même de porter le brassard" : arrivé dans son club il y a deux mois, un Diable déjà capitaine

14:00
1
"Les gérants des bars nous ont appelés en panique" : les supporters du Standard rattrapés par la police

"Les gérants des bars nous ont appelés en panique" : les supporters du Standard rattrapés par la police

13:30
"Il est en pleine forme" : même les adversaires tombent sous le charme de Jérémy Doku

"Il est en pleine forme" : même les adversaires tombent sous le charme de Jérémy Doku

13:00
L'homme du match d'Anderlecht-Bruges surpris lui-même : "Je ne savais même pas que ce trophée existait"

L'homme du match d'Anderlecht-Bruges surpris lui-même : "Je ne savais même pas que ce trophée existait"

12:20
1
Le vrai problème du Club de Bruges ? "Il y a plus que ça"

Le vrai problème du Club de Bruges ? "Il y a plus que ça"

12:40
"L'une des prestations les plus impressionnantes..." : la presse britannique en perd ses mots devant Doku

"L'une des prestations les plus impressionnantes..." : la presse britannique en perd ses mots devant Doku

12:00
Nathan De Cat va rejoindre les U17... mais ne tardera certainement pas à rejoindre les Diables Rouges

Nathan De Cat va rejoindre les U17... mais ne tardera certainement pas à rejoindre les Diables Rouges

11:40
1
Marc Coucke prépare un nouveau grand coup à Anderlecht

Marc Coucke prépare un nouveau grand coup à Anderlecht

11:20
📷 Prêté par Anderlecht, il fait plier le Standard... puis chambre les Rouches sur Instagram

📷 Prêté par Anderlecht, il fait plier le Standard... puis chambre les Rouches sur Instagram

11:00
Espoir et frustration à Charleroi avant la CAN : "J'ai été très déçu, c'est sûr" Réaction

Espoir et frustration à Charleroi avant la CAN : "J'ai été très déçu, c'est sûr"

10:20

Plus de news

Les plus populaires

Serie A

 Journée 11
Pisa Pisa 1-0 Cremonese Cremonese
Como Como 0-0 Cagliari Cagliari
Lecce Lecce 0-0 Hellas Verona Hellas Verona
Juventus Juventus 0-0 Torino Torino
Parma Parma 2-2 AC Milan AC Milan
Atalanta Atalanta 0-3 Sassuolo Sassuolo
Bologna Bologna 2-0 Napoli Napoli
Genoa Genoa 2-2 Fiorentina Fiorentina
AS Roma AS Roma 2-0 Udinese Udinese
Inter Inter 2- Lazio Lazio
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved