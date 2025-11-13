En feu avec City...et avec les Diables ? Les raisons du retour en force de Jérémy Doku

En feu avec City...et avec les Diables ? Les raisons du retour en force de Jérémy Doku
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Jérémy Doku a rejoint les Diables en pleine forme après sa démonstration contre Liverpool. L'ancien Anderlechtois est sur une autre planète depuis quelques mois.

Plus de 10 duels gagnés, plus de 7 dribbles réussis, plus de 3 occasions créées, plus de 3 frappes cadrées. La dernière fois qu'un joueur a réussi pareille performance en Premier League tout en marquant un but, c'était un certain Eden Hazard en 2019. Ce weekend, Jérémy Doku l'a fait dans le match au sommet contre Liverpool.

Le Diable Rouge semblait déjà bien revenir dans le parcours en fin de saison dernière, mais semble avoir encore passé un cap ces derniers mois. Son mariage cet automne le rend très épanoui ; mais sur le terrain, tout s'aligne également pour le voir prester à son meilleur niveau.

Une configuration qui lui va mieux

"Il est utilisé un peu différemment à City cette saison", note Frank Boeckx dans le podcast du Laatste Nieuws. "Ce n'est plus ce football ennuyeux et prévisible auquel on a parfois eu droit et qui n'est pas celui de Doku".

"Le jeu est beaucoup plus rapide et direct, et cela joue en sa faveur. Il peut maintenant créer du danger tant à l'intérieur du jeu que sur les ailes. C'est une bénédiction pour lui, cela le rend plus imprévisible", poursuit l'ancien gardien d'Anderlecht.

En équipe nationale, Rudi Garcia est conscient que notre animation offensive repose désormais en grande partie sur la percussion de Jérémy Doku et les espaces que peut libérer la double (voire triple couverture) de l'adversaire. On l'a ainsi retrouvé sur le flanc droit contre le pays de Galles et lors de plusieurs autres matchs de la campagne de qualification.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Manchester City
Belgique
Jérémy Doku

Plus de news

"J'aurais adoré l'avoir avec nous" : les vérités de Gill Swerts sur la non-sélection de Mika Godts

"J'aurais adoré l'avoir avec nous" : les vérités de Gill Swerts sur la non-sélection de Mika Godts

11:20
Il n'avait jamais été appelé en équipe première à 23 ans : la trouvaille un peu forcée d'Ivan Leko

Il n'avait jamais été appelé en équipe première à 23 ans : la trouvaille un peu forcée d'Ivan Leko

11:00
Une décision logique : Rudi Garcia épargne le voyage au Kazakhstan à l'un de ses Diables

Une décision logique : Rudi Garcia épargne le voyage au Kazakhstan à l'un de ses Diables

09:00
Un Anderlechtois se confie : "Tout arrêter ? La question m'a traversé l'esprit"

Un Anderlechtois se confie : "Tout arrêter ? La question m'a traversé l'esprit"

10:00
Francis Amuzu de retour en Europe pour 2026 ? Il répond

Francis Amuzu de retour en Europe pour 2026 ? Il répond

09:30
Thomas Meunier prêt à tout pour les Diables au Kazakhstan : "J'en ai informé Rudi Garcia"

Thomas Meunier prêt à tout pour les Diables au Kazakhstan : "J'en ai informé Rudi Garcia"

22:30
Absent des Diables et des U21 alors qu'il n'est pas blessé : la raison de la non-sélection de Samuel Mbangula

Absent des Diables et des U21 alors qu'il n'est pas blessé : la raison de la non-sélection de Samuel Mbangula

22:00
Enfin des décisions dans l'intérêt de tous ? Le positionnement de DAZN qui rassure bon nombre de supporters

Enfin des décisions dans l'intérêt de tous ? Le positionnement de DAZN qui rassure bon nombre de supporters

08:30
Un ancien du Standard se souvient avec émotion : "À ce moment-là, j'étais le meilleur de l'équipe"

Un ancien du Standard se souvient avec émotion : "À ce moment-là, j'étais le meilleur de l'équipe"

08:00
Plus fort encore qu'Undav : la sélection de Kevin Mac Allister avec l'Argentine, une bénédiction pour l'Union

Plus fort encore qu'Undav : la sélection de Kevin Mac Allister avec l'Argentine, une bénédiction pour l'Union

07:40
"À refaire, il choisirait peut-être l'Arabie Saoudite" : un coéquipier de Kevin De Bruyne fait grand bruit

"À refaire, il choisirait peut-être l'Arabie Saoudite" : un coéquipier de Kevin De Bruyne fait grand bruit

20:20
1
Wout Faes arrogant ? "Certains ont l'impression qu'il se croit trop bon pour le championnat"

Wout Faes arrogant ? "Certains ont l'impression qu'il se croit trop bon pour le championnat"

07:20
Trop de prudence au Lotto Park ? "J'aurais préféré un discours à l'anderlechtoise"

Trop de prudence au Lotto Park ? "J'aurais préféré un discours à l'anderlechtoise"

07:00
1
Des premières en vue ? Ces Diables qui pourraient profiter des nombreux forfaits pour s'illustrer

Des premières en vue ? Ces Diables qui pourraient profiter des nombreux forfaits pour s'illustrer

18:40
Les retrouvailles, dix ans plus tard : les Diables face à un ancien espoir du Standard et du football belge

Les retrouvailles, dix ans plus tard : les Diables face à un ancien espoir du Standard et du football belge

21:00
Officialisée par la FIFA : la nouvelle que Matthieu Epolo attendait depuis des jours

Officialisée par la FIFA : la nouvelle que Matthieu Epolo attendait depuis des jours

23:00
"On travaille plus dur qu'en Allemagne" : les vérités de Thorgan Hazard sur sa forme physique

"On travaille plus dur qu'en Allemagne" : les vérités de Thorgan Hazard sur sa forme physique

21:40
L'ange gardien de la RAAL n'en finit plus de crever l'écran : une belle récompense pour Marcos Peano

L'ange gardien de la RAAL n'en finit plus de crever l'écran : une belle récompense pour Marcos Peano

21:20
L'opération semble inévitable : un titulaire d'Anderlecht pourrait être absent pendant des mois

L'opération semble inévitable : un titulaire d'Anderlecht pourrait être absent pendant des mois

20:35
De la Belgique vers le Congo : la FIFA a officiellement tranché

De la Belgique vers le Congo : la FIFA a officiellement tranché

18:20
2
Quel statut pour Charles De Ketelaere en sélection ? "Je pense que l'entraîneur le voit aussi"

Quel statut pour Charles De Ketelaere en sélection ? "Je pense que l'entraîneur le voit aussi"

15:20
Officiel : depuis dix ans à Charleroi, il prolonge encore l'aventure dans le Pays Noir

Officiel : depuis dix ans à Charleroi, il prolonge encore l'aventure dans le Pays Noir

20:00
Tiens, qui revoilà : Vincent Kompany en visite à Anderlecht pour une grande occasion

Tiens, qui revoilà : Vincent Kompany en visite à Anderlecht pour une grande occasion

19:30
Amadou Onana prévient avant le déplacement au Kazakhstan : "Pas d'excuses"

Amadou Onana prévient avant le déplacement au Kazakhstan : "Pas d'excuses"

14:20
Virer Igor De Camargo pour relancer Yves Vanderhaeghe : les explications de Georges-Louis Bouchez

Virer Igor De Camargo pour relancer Yves Vanderhaeghe : les explications de Georges-Louis Bouchez

19:00
1
Ilay Camara n'a pas tourné le dos aux Diables par hasard : "Le Sénégal a un plan clair"

Ilay Camara n'a pas tourné le dos aux Diables par hasard : "Le Sénégal a un plan clair"

17:00
Sans Thibaut Courtois, qui sera entre les perches ? "J'opterais pour lui"

Sans Thibaut Courtois, qui sera entre les perches ? "J'opterais pour lui"

13:30
Un fait divers dramatique en marge d'un derby des Flandres

Un fait divers dramatique en marge d'un derby des Flandres

18:00
Un joueur de D1B en clinique de désintoxication ? Il nie fermement les faits

Un joueur de D1B en clinique de désintoxication ? Il nie fermement les faits

17:30
Cristiano Ronaldo commence à voir la fin approcher : "Il y aura des larmes"

Cristiano Ronaldo commence à voir la fin approcher : "Il y aura des larmes"

16:20
La nouvelle arme de Felice Mazzu : vers le retour d'une espèce en voie de disparition en Pro League ?

La nouvelle arme de Felice Mazzu : vers le retour d'une espèce en voie de disparition en Pro League ?

16:40
Wouter Vandenhaute quitte aussi son poste à la Pro League : voici son remplaçant

Wouter Vandenhaute quitte aussi son poste à la Pro League : voici son remplaçant

16:00
La Pro League temporise encore dans le dossier l'opposant à DAZN

La Pro League temporise encore dans le dossier l'opposant à DAZN

15:40
Les Francs Borains se séparent d'Igor De Camargo... et annoncent déjà son successeur !

Les Francs Borains se séparent d'Igor De Camargo... et annoncent déjà son successeur !

15:00
Marc Wilmots connaît sa sanction après avoir tenu des propos déplacés sur l'arbitrage

Marc Wilmots connaît sa sanction après avoir tenu des propos déplacés sur l'arbitrage

14:40
3
Enfin : l'Antwerp annonce la date d'ouverture de sa nouvelle tribune

Enfin : l'Antwerp annonce la date d'ouverture de sa nouvelle tribune

14:00

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 11
Tottenham Tottenham 2-2 Manchester United Manchester United
West Ham Utd West Ham Utd 3-2 Burnley Burnley
Everton Everton 2-0 Fulham Fulham
Sunderland Sunderland 2-2 Arsenal Arsenal
Chelsea Chelsea 3-0 Wolverhampton Wolverhampton
Aston Villa Aston Villa 4-0 Bournemouth Bournemouth
Nottingham Forest Nottingham Forest 3-1 Leeds United Leeds United
Brentford Brentford 3-1 Newcastle Utd Newcastle Utd
Crystal Palace Crystal Palace 0-0 Brighton Brighton
Manchester City Manchester City 3- Liverpool Liverpool
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved