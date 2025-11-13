En feu avec City...et avec les Diables ? Les raisons du retour en force de Jérémy Doku

Jérémy Doku a rejoint les Diables en pleine forme après sa démonstration contre Liverpool. L'ancien Anderlechtois est sur une autre planète depuis quelques mois.

Plus de 10 duels gagnés, plus de 7 dribbles réussis, plus de 3 occasions créées, plus de 3 frappes cadrées. La dernière fois qu'un joueur a réussi pareille performance en Premier League tout en marquant un but, c'était un certain Eden Hazard en 2019. Ce weekend, Jérémy Doku l'a fait dans le match au sommet contre Liverpool.

Le Diable Rouge semblait déjà bien revenir dans le parcours en fin de saison dernière, mais semble avoir encore passé un cap ces derniers mois. Son mariage cet automne le rend très épanoui ; mais sur le terrain, tout s'aligne également pour le voir prester à son meilleur niveau.

Une configuration qui lui va mieux

"Il est utilisé un peu différemment à City cette saison", note Frank Boeckx dans le podcast du Laatste Nieuws. "Ce n'est plus ce football ennuyeux et prévisible auquel on a parfois eu droit et qui n'est pas celui de Doku".

"Le jeu est beaucoup plus rapide et direct, et cela joue en sa faveur. Il peut maintenant créer du danger tant à l'intérieur du jeu que sur les ailes. C'est une bénédiction pour lui, cela le rend plus imprévisible", poursuit l'ancien gardien d'Anderlecht.

En équipe nationale, Rudi Garcia est conscient que notre animation offensive repose désormais en grande partie sur la percussion de Jérémy Doku et les espaces que peut libérer la double (voire triple couverture) de l'adversaire. On l'a ainsi retrouvé sur le flanc droit contre le pays de Galles et lors de plusieurs autres matchs de la campagne de qualification.