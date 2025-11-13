La révélation du début de saison ? "Si vous voulez voir un match agréable, c'est votre meilleure chance"

Saint-Trond est actuellement quatrième du championnat, à un petit point d'Anderlecht. Les Canaris revivent sous les ordres de Wouter Vrancken.

Wouter Vrancken a connu des moments difficiles ces dernières années. A Genk, il n'est pas passé loin de décrocher le titre, mais est finalement parti sous fond de vives tensions avec sa direction. Du côté de La Gantoise, il a carrément été remercié en cours de saison.

L'ancien entraîneur de Malines n'a pas choisi la facilité en rejoignant Saint-Trond au beau milieu des Playdowns. L'équipe était loin d'afficher la confiance d'aujourd'hui. Mais le cadre familial convient sans doute plus à Vrancken, note Thomas Chatelle dans Het Belang van Limburg.

Un football pétillant

"Je constate que le Stayen est redevenu un lieu incontournable pour les amateurs de beau football. Il y a deux ans déjà sous Thorsten Fink, c'était le cas. Saint-Trond peut à nouveau revendiquer ce titre sous Vrancken", poursuit l'ancien de la maison.

Il va même plus loin : "Si vous souhaitez voir un match agréable en Jupiler Pro League, le STVV est actuellement votre meilleure chance. Wouter fait jouer l'équipe comme il le faisait avec Malines lors de sa première saison comme entraîneur en première division. Je retrouve ce même chaos organisé".

"J'ai aussi l'impression que Wouter se sent à nouveau plus libre. Durant ses derniers mois à Genk et lors de son passage à Gand, je ne reconnaissais plus le Wouter de Malines. Au STVV, il est de nouveau complètement lui-même", conclut Chatelle.