L'ancien joueur d'Anderlecht et du Standard, Steven Defour, annonce une heureuse nouvelle !

Steven Defour a annoncé une heureuse nouvelle sur son compte Instagram ce jeudi. L'ancien footballeur est papa pour la seconde fois.

L'ancien milieu de terrain notamment passé par le Standard et Anderlecht a annoncé la naissance d'un petit Mateo. Le nouveau-né est arrivé au monde à la veille de cette publication sur Instagram, à savoir le 12 novembre 2025.

Steven Defour est déjà père d’une fille prénommée Ariana, âgée de 9 ans. Elle est née d’une précédente union, avant que l’ex-joueur ne se mette avec Isabel Stams.

Premier enfant avec Isabel Stams

Cette fois, il a accueilli son premier enfant issu de sa nouvelle union avec Isabel Stams, son épouse. Les deux amoureux s'étaient mariés il y a plus d'un an dans l'intimité dans le sud de la France.

L'épouse de Kevin De Bruyne et amie de jeunesse d’Isabel Stams, Michèle Lacroix, était présente à cet événement. Cette dernière est la marraine de Suri, petite fille du Diable Rouge et de Michèle Lacroix.

Sur Instagram, le couple partage une photo où chacun tend une de ses deux mains à l’une de celles du petit bébé. "Mateo Jacques Peter Defour 💙 12.11.2025," ajoute simplement Steven Defour en description du post.