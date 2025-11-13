Malgré l'intérêt espagnol, Genk prolonge un grand espoir du club et de la Belgique

Affilié au club limbourgeois depuis 2015, Saif Lazar a prolongé son contrat au Racing Genk. Le Betis Séville était pourtant déjà intéressé à l'idée de le recruter.

Grand fournisseur pour la sélection U17 actuellement au Qatar pour la Coupe du monde, le Racing Genk continue son excellent travail de formation et de post-formation, révélant chaque année de véritables pépites.

La prochaine en date pourrait s'appeler Saif Lazar. Affilié au club depuis ses neuf ans, en 2015, l'ailier gauche, aujourd'hui âgé de 18 ans, fait ses preuves en Challenger Pro League, avec 33 matchs disputés la saison dernière.

Genk prolonge Saif Lazar jusqu'en 2030

Des débuts dans le monde professionnel qui ont poussé le Betis Séville à s'intéresser à lui pendant l'été. Saif Lazar n'est finalement pas parti, et le Racing Genk vient de sécuriser son avenir en lui offrant un nouveau contrat jusqu'en juin 2030.

"Je suis ici depuis 10 saisons, le Racing Genk est comme une seconde maison pour moi", a-t-il déclaré sur le site Internet du club.

"Genk m'a façonné en tant que joueur et en tant que personne. C'est très important pour moi de poursuivre ma progression ici. Je veux montrer ce dont je suis capable et devenir un joueur important pour ce club", a conclu l'international belge U19 d'origine marocaine.