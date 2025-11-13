Triste nouvelle : l'Union pleure l'un de ses anciens joueurs, décédé à l'âge de 68 ans

Défenseur central de l'Union pendant sept saisons, Michel Vandevelde est décédé à l'âge de 68 ans. Son enterrement a déjà eu lieu dans la plus stricte intimité.

L'Union Saint-Gilloise vient de perdre l'un de ses joueurs fidèles. Michel Vandevelde, défenseur central du club de 1982 à 1987 et de 1989 à 1991, est décédé à l'âge de 68 ans, rapportent nos confrères de la Dernière Heure.

Passé durant deux saisons sous les couleurs d'Auderghem, Michel Vandevelde a porté les couleurs des Unionistes à près de 170 reprises en match officiel, en D2, D3 et D4.

L'Union perd une figure marquante de son histoire

Au stade Joseph Marien, il formait une charnière centrale solide avec Danny Ost, qui s'était ensuite lancé dans une carrière d'entraîneur, passant notamment sur les bancs de l'AS Eupen et de Tubize.

Ce ne fut pas le cas de Michel Vandevelde, beaucoup plus réservé et discret dans le monde du football. Pas de carrière d'entraîneur, ni d'analyste, comme ce fut un temps le cas pour Danny Ost.

L'Union Saint-Gilloise est donc en deuil après avoir perdu un personnage important de son histoire. Nos confrères de la Dernière Heure indiquent que son enterrement a déjà eu lieu, dans la plus stricte intimité.