Un joueur dans chaque ligne, au moins : Bruges devra être fort pour ne pas se faire piller cet hiver

Un joueur dans chaque ligne, au moins : Bruges devra être fort pour ne pas se faire piller cet hiver
Photo: © photonews
Deviens fan de FC Bruges! 5846

En été, le Club de Bruges a refusé de nombreuses offres alléchantes durant le mercato. Il devra en faire de même cet hiver pour conserver de nombreux cadres, de plus en plus courtisés sur le marché.

À l'image de Joël Ordonez, Raphael Onyedika ou encore Christos Tzolis, le Club de Bruges a su conserver plusieurs cadres pourtant sollicités durant le mercato estival.

Cet hiver, les Blauw & Zwart devront en faire de même. En effet, de nombreux titulaires sont courtisés à travers les cinq grands championnats européens, notamment grâce à leurs performances sur la scène européenne.

Mercredi, dans la soirée, le journaliste italien Nicolo Schira a déclaré que Côme avait rejoint la liste des nombreux clubs intéressés par Nicolo Tresoldi. Une liste qui comporterait déjà des noms comme l'AC Milan, l'Eintracht Francfort, Leipzig, le Bayer Leverkusen ou encore Wolfsburg.

Tresoldi, Ordonez et Stankovic courtisés

Mercredi également, La Gazzetta dello Sport a affirmé que l'Inter Milan avait rejoint la liste des prétendants à la signature de Joël Ordonez, qui ne cesse de s'allonger au fil des semaines. Le défenseur équatorien est évalué à près de 30 millions d'euros sur Transfermarkt.

Ce jeudi, le journaliste italien Matteo Moretto a déclaré qu'Aleksandar Stankovic, vendu avec une clause de rachat par l'Inter au Club de Bruges, susciterait l'intérêt de deux formations de Premier League : Newcastle et Tottenham.

La direction brugeoise devra donc une nouvelle fois montrer les crocs cet été, puisque des joueurs tels que Joaquin Seys, Christos Tzolis ou encore Carlos Forbs pourraient rapidement devenir fortement courtisés.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Joel Ordonez
Nicolò Tresoldi
Aleksandar Stankovic

Plus de news

Quelle catastrophe : nouvelle blessure terrible et saison terminée pour Zinho Vanheusden

Quelle catastrophe : nouvelle blessure terrible et saison terminée pour Zinho Vanheusden

16:00
Triste nouvelle : l'Union pleure l'un de ses anciens joueurs, décédé à l'âge de 68 ans

Triste nouvelle : l'Union pleure l'un de ses anciens joueurs, décédé à l'âge de 68 ans

15:30
De l'argent gaspillé à Anderlecht ? Olivier Renard devra rendre des comptes à la nouvelle direction Analyse

De l'argent gaspillé à Anderlecht ? Olivier Renard devra rendre des comptes à la nouvelle direction

14:40
Souvenirs partagés pour Genk, Bruges, l'Union et l'Antwerp : voici l'arbitre de Kazakhstan - Belgique

Souvenirs partagés pour Genk, Bruges, l'Union et l'Antwerp : voici l'arbitre de Kazakhstan - Belgique

14:00
Deux grandes absences : voici les stades retenus pour accueillir l'Euro 2028

Deux grandes absences : voici les stades retenus pour accueillir l'Euro 2028

15:00
Un ancien Diable à l'assaut de l'Himalaya : "Tout ça a commencé par de simples randonnées" Interview

Un ancien Diable à l'assaut de l'Himalaya : "Tout ça a commencé par de simples randonnées"

11:40
1
Dans le peloton de tête en Serie A, le Napoli de Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne pourrait changer de coach !

Dans le peloton de tête en Serie A, le Napoli de Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne pourrait changer de coach !

13:30
La révélation du début de saison ? "Si vous voulez voir un match agréable, c'est votre meilleure chance"

La révélation du début de saison ? "Si vous voulez voir un match agréable, c'est votre meilleure chance"

12:40
Prix de l'inclusion et du respect : deux projets wallons déclarés vainqueurs

Prix de l'inclusion et du respect : deux projets wallons déclarés vainqueurs

13:00
Pas assez bon pour Anderlecht mais bientôt repris avec l'Allemagne ? "C'est l'objectif ultime"

Pas assez bon pour Anderlecht mais bientôt repris avec l'Allemagne ? "C'est l'objectif ultime"

12:00
Pour jouer comme à l'Union, ou presque : Sébastien Pocognoli veut profiter d'une règle spécifique à la Ligue 1

Pour jouer comme à l'Union, ou presque : Sébastien Pocognoli veut profiter d'une règle spécifique à la Ligue 1

12:20
Il n'avait jamais été appelé en équipe première à 23 ans : la trouvaille un peu forcée d'Ivan Leko

Il n'avait jamais été appelé en équipe première à 23 ans : la trouvaille un peu forcée d'Ivan Leko

11:00
"J'aurais adoré l'avoir avec nous" : les vérités de Gill Swerts sur la non-sélection de Mika Godts

"J'aurais adoré l'avoir avec nous" : les vérités de Gill Swerts sur la non-sélection de Mika Godts

11:20
Un Anderlechtois se confie : "Tout arrêter ? La question m'a traversé l'esprit"

Un Anderlechtois se confie : "Tout arrêter ? La question m'a traversé l'esprit"

10:00
En feu avec City...et avec les Diables ? Les raisons du retour en force de Jérémy Doku

En feu avec City...et avec les Diables ? Les raisons du retour en force de Jérémy Doku

10:30
Francis Amuzu de retour en Europe pour 2026 ? Il répond

Francis Amuzu de retour en Europe pour 2026 ? Il répond

09:30
Enfin des décisions dans l'intérêt de tous ? Le positionnement de DAZN qui rassure bon nombre de supporters

Enfin des décisions dans l'intérêt de tous ? Le positionnement de DAZN qui rassure bon nombre de supporters

08:30
Un ancien du Standard se souvient avec émotion : "À ce moment-là, j'étais le meilleur de l'équipe"

Un ancien du Standard se souvient avec émotion : "À ce moment-là, j'étais le meilleur de l'équipe"

08:00
Une décision logique : Rudi Garcia épargne le voyage au Kazakhstan à l'un de ses Diables

Une décision logique : Rudi Garcia épargne le voyage au Kazakhstan à l'un de ses Diables

09:00
Plus fort encore qu'Undav : la sélection de Kevin Mac Allister avec l'Argentine, une bénédiction pour l'Union

Plus fort encore qu'Undav : la sélection de Kevin Mac Allister avec l'Argentine, une bénédiction pour l'Union

07:40
Trop de prudence au Lotto Park ? "J'aurais préféré un discours à l'anderlechtoise"

Trop de prudence au Lotto Park ? "J'aurais préféré un discours à l'anderlechtoise"

07:00
2
Wout Faes arrogant ? "Certains ont l'impression qu'il se croit trop bon pour le championnat"

Wout Faes arrogant ? "Certains ont l'impression qu'il se croit trop bon pour le championnat"

07:20
Officialisée par la FIFA : la nouvelle que Matthieu Epolo attendait depuis des jours

Officialisée par la FIFA : la nouvelle que Matthieu Epolo attendait depuis des jours

23:00
Thomas Meunier prêt à tout pour les Diables au Kazakhstan : "J'en ai informé Rudi Garcia"

Thomas Meunier prêt à tout pour les Diables au Kazakhstan : "J'en ai informé Rudi Garcia"

22:30
"On travaille plus dur qu'en Allemagne" : les vérités de Thorgan Hazard sur sa forme physique

"On travaille plus dur qu'en Allemagne" : les vérités de Thorgan Hazard sur sa forme physique

21:40
L'ange gardien de la RAAL n'en finit plus de crever l'écran : une belle récompense pour Marcos Peano

L'ange gardien de la RAAL n'en finit plus de crever l'écran : une belle récompense pour Marcos Peano

21:20
Absent des Diables et des U21 alors qu'il n'est pas blessé : la raison de la non-sélection de Samuel Mbangula

Absent des Diables et des U21 alors qu'il n'est pas blessé : la raison de la non-sélection de Samuel Mbangula

22:00
L'opération semble inévitable : un titulaire d'Anderlecht pourrait être absent pendant des mois

L'opération semble inévitable : un titulaire d'Anderlecht pourrait être absent pendant des mois

20:35
Les retrouvailles, dix ans plus tard : les Diables face à un ancien espoir du Standard et du football belge

Les retrouvailles, dix ans plus tard : les Diables face à un ancien espoir du Standard et du football belge

21:00
Officiel : depuis dix ans à Charleroi, il prolonge encore l'aventure dans le Pays Noir

Officiel : depuis dix ans à Charleroi, il prolonge encore l'aventure dans le Pays Noir

20:00
"À refaire, il choisirait peut-être l'Arabie Saoudite" : un coéquipier de Kevin De Bruyne fait grand bruit

"À refaire, il choisirait peut-être l'Arabie Saoudite" : un coéquipier de Kevin De Bruyne fait grand bruit

20:20
1
Tiens, qui revoilà : Vincent Kompany en visite à Anderlecht pour une grande occasion

Tiens, qui revoilà : Vincent Kompany en visite à Anderlecht pour une grande occasion

19:30
Virer Igor De Camargo pour relancer Yves Vanderhaeghe : les explications de Georges-Louis Bouchez

Virer Igor De Camargo pour relancer Yves Vanderhaeghe : les explications de Georges-Louis Bouchez

19:00
1
Wouter Vandenhaute quitte aussi son poste à la Pro League : voici son remplaçant

Wouter Vandenhaute quitte aussi son poste à la Pro League : voici son remplaçant

12/11
Des premières en vue ? Ces Diables qui pourraient profiter des nombreux forfaits pour s'illustrer

Des premières en vue ? Ces Diables qui pourraient profiter des nombreux forfaits pour s'illustrer

18:40
Un fait divers dramatique en marge d'un derby des Flandres

Un fait divers dramatique en marge d'un derby des Flandres

18:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 OH Louvain OH Louvain
Charleroi Charleroi 2-0 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 3-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Anderlecht Anderlecht 1-0 FC Bruges FC Bruges
STVV STVV 1-0 Standard Standard
La Gantoise La Gantoise 1-1 KRC Genk KRC Genk
KV Malines KV Malines 1-1 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved