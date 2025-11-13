Un joueur dans chaque ligne, au moins : Bruges devra être fort pour ne pas se faire piller cet hiver

En été, le Club de Bruges a refusé de nombreuses offres alléchantes durant le mercato. Il devra en faire de même cet hiver pour conserver de nombreux cadres, de plus en plus courtisés sur le marché.

À l'image de Joël Ordonez, Raphael Onyedika ou encore Christos Tzolis, le Club de Bruges a su conserver plusieurs cadres pourtant sollicités durant le mercato estival.

Cet hiver, les Blauw & Zwart devront en faire de même. En effet, de nombreux titulaires sont courtisés à travers les cinq grands championnats européens, notamment grâce à leurs performances sur la scène européenne.

Mercredi, dans la soirée, le journaliste italien Nicolo Schira a déclaré que Côme avait rejoint la liste des nombreux clubs intéressés par Nicolo Tresoldi. Une liste qui comporterait déjà des noms comme l'AC Milan, l'Eintracht Francfort, Leipzig, le Bayer Leverkusen ou encore Wolfsburg.

Tresoldi, Ordonez et Stankovic courtisés

Mercredi également, La Gazzetta dello Sport a affirmé que l'Inter Milan avait rejoint la liste des prétendants à la signature de Joël Ordonez, qui ne cesse de s'allonger au fil des semaines. Le défenseur équatorien est évalué à près de 30 millions d'euros sur Transfermarkt.

Ce jeudi, le journaliste italien Matteo Moretto a déclaré qu'Aleksandar Stankovic, vendu avec une clause de rachat par l'Inter au Club de Bruges, susciterait l'intérêt de deux formations de Premier League : Newcastle et Tottenham.

La direction brugeoise devra donc une nouvelle fois montrer les crocs cet été, puisque des joueurs tels que Joaquin Seys, Christos Tzolis ou encore Carlos Forbs pourraient rapidement devenir fortement courtisés.