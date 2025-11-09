La pépite du Club de Bruges affole la Serie A et la Bundesliga

Recruté à Hanovre pour plus de 7 millions d'euros, Nicolò Tresoldi s'éclate à Bruges et attire les regards en Europe.

Quand le Club de Bruges a misé sur Nicolò Tresoldi, peu de gens connaissaient son nom. Le jeune attaquant évoluait à Hanovre 96, un club du milieu de tableau de deuxième division allemande. Pour un peu plus de 7 millions d’euros, Bruges a tenté le coup et l’a lié jusqu’en 2029.

L’Italo-Allemand de 21 ans s’est rapidement adapté à la Jupiler Pro League. Mobile, intelligent dans ses déplacements et décisif, il affiche 7 buts et 3 passes en 23 matchs cette saison. Tresoldi avait ouvert la marque face au FC Barcelone mercredi soir en Ligue des champions.

Des clubs de Bundesliga et un géant d'Italie

Son nom commence à circuler au-delà des frontières belges. Selon le journaliste italien Nicolo Schira, plusieurs clubs prestigieux s’intéressent à lui, dont l’AC Milan, son club de cœur, mais aussi Leipzig, Leverkusen, Wolfsburg, Gladbach et Francfort.

Capable de jouer en pointe ou légèrement en retrait, il a un profil polyvalent. Son style conviendrait mieux en Bundesliga, un championnat porté sur le jeu rapide et l'attaque.

Le pari tenté cet été devient une belle réussite, sportive et peut-être financière. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande est estimée à 9 millions d’euros, mais le Club de Bruges le vendra bien plus cher.