La pépite du Club de Bruges affole la Serie A et la Bundesliga

Muzamel Rahmat
| Commentaire
La pépite du Club de Bruges affole la Serie A et la Bundesliga
Deviens fan de FC Bruges! 5846

Recruté à Hanovre pour plus de 7 millions d'euros, Nicolò Tresoldi s'éclate à Bruges et attire les regards en Europe.

Quand le Club de Bruges a misé sur Nicolò Tresoldi, peu de gens connaissaient son nom. Le jeune attaquant évoluait à Hanovre 96, un club du milieu de tableau de deuxième division allemande. Pour un peu plus de 7 millions d’euros, Bruges a tenté le coup et l’a lié jusqu’en 2029.

L’Italo-Allemand de 21 ans s’est rapidement adapté à la Jupiler Pro League. Mobile, intelligent dans ses déplacements et décisif, il affiche 7 buts et 3 passes en 23 matchs cette saison. Tresoldi avait ouvert la marque face au FC Barcelone mercredi soir en Ligue des champions.

Des clubs de Bundesliga et un géant d'Italie

Son nom commence à circuler au-delà des frontières belges. Selon le journaliste italien Nicolo Schira, plusieurs clubs prestigieux s’intéressent à lui, dont l’AC Milan, son club de cœur, mais aussi Leipzig, Leverkusen, Wolfsburg, Gladbach et Francfort.

Capable de jouer en pointe ou légèrement en retrait, il a un profil polyvalent. Son style conviendrait mieux en Bundesliga, un championnat porté sur le jeu rapide et l'attaque.

Le pari tenté cet été devient une belle réussite, sportive et peut-être financière. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande est estimée à 9 millions d’euros, mais le Club de Bruges le vendra bien plus cher.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Nicolò Tresoldi

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/11: Tresoldi

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/11: Tresoldi

09:00
🎥 Splendide : Leandro Trossard allume la lucarne, mais Arsenal s'écroule à la fin

🎥 Splendide : Leandro Trossard allume la lucarne, mais Arsenal s'écroule à la fin

10:00
Un transfert à 40 millions ? Le Club de Bruges sentirait le gros coup venir

Un transfert à 40 millions ? Le Club de Bruges sentirait le gros coup venir

08:40
"Peut-être qu'il regardera mes matchs" : Mihajlo Cvetkovic veut séduire... Vincent Kompany

"Peut-être qu'il regardera mes matchs" : Mihajlo Cvetkovic veut séduire... Vincent Kompany

08:20
Le Bayern Munich freiné : Manuel Neuer dit tout haut ce que Vincent Kompany pensait tout bas

Le Bayern Munich freiné : Manuel Neuer dit tout haut ce que Vincent Kompany pensait tout bas

09:30
Vincent Euvrard prendra-t-il le risque ? La composition probable du Standard à Saint-Trond Analyse

Vincent Euvrard prendra-t-il le risque ? La composition probable du Standard à Saint-Trond

07:00
Stroeykens et Ngoy au coeur des tensions : la RDC et la Belgique à la lutte

Stroeykens et Ngoy au coeur des tensions : la RDC et la Belgique à la lutte

08:00
1
Saint-Trond, un concurrent direct à battre pour le Standard afin de se rapprocher du top 6

Saint-Trond, un concurrent direct à battre pour le Standard afin de se rapprocher du top 6

06:30
🎥 Y avait-il carton rouge pour Owen Maës ? Frédéric Taquin refuse toute polémique

🎥 Y avait-il carton rouge pour Owen Maës ? Frédéric Taquin refuse toute polémique

23:20
1
🎥 Serie A : Saelemaekers marque, mais Milan bute sur un Diable Rouge et un ancien de Pro League

🎥 Serie A : Saelemaekers marque, mais Milan bute sur un Diable Rouge et un ancien de Pro League

06:00
Sévèrement réduite à 10, la RAAL prend l'eau et voit sa série d'invincibilité s'arrêter au Bosuil

Sévèrement réduite à 10, la RAAL prend l'eau et voit sa série d'invincibilité s'arrêter au Bosuil

22:44
Charleroi retrouve le chemin de la victoire et son buteur : "Je l'ai un peu volé, mais..."

Charleroi retrouve le chemin de la victoire et son buteur : "Je l'ai un peu volé, mais..."

23:00
Besnik Hasi a tout changé : "Il a son style et c'est ce dont on a besoin"

Besnik Hasi a tout changé : "Il a son style et c'est ce dont on a besoin"

20:40
Pflücke et Titraoui ont emmené l'équipe avec eux : les notes de Charleroi contre Westerlo

Pflücke et Titraoui ont emmené l'équipe avec eux : les notes de Charleroi contre Westerlo

21:40
1
Encore le jackpot pour le Club de Bruges ? Un grand club s'intéresse à l'une des révélations de la saison

Encore le jackpot pour le Club de Bruges ? Un grand club s'intéresse à l'une des révélations de la saison

19:30
D1B : Seraing aura de gros regrets, le Lierse enfonce les jeunes de Bruges

D1B : Seraing aura de gros regrets, le Lierse enfonce les jeunes de Bruges

22:21
Tensions à l'Antwerp : les supporters se font entendre avant le match face à la RAAL

Tensions à l'Antwerp : les supporters se font entendre avant le match face à la RAAL

21:20
Kompany monte au créneau : "Vous pensez que je vais le critiquer ? Bien sûr que non"

Kompany monte au créneau : "Vous pensez que je vais le critiquer ? Bien sûr que non"

22:00
Mazzù ne prend pas de gants : "Une première mi-temps catastrophique"

Mazzù ne prend pas de gants : "Une première mi-temps catastrophique"

21:00
Le retour des sourires : d'abord lent à l'allumage, Charleroi se remet du choc wallon

Le retour des sourires : d'abord lent à l'allumage, Charleroi se remet du choc wallon

20:20
"À 17 ans, je n'aurais pas osé" : Adriano Bertaccini admiratif de la réaction de Nathan De Cat à Anderlecht

"À 17 ans, je n'aurais pas osé" : Adriano Bertaccini admiratif de la réaction de Nathan De Cat à Anderlecht

17:30
Pas repris par Rudi Garcia, il livre un excellent match de plus : "Il change cette équipe"

Pas repris par Rudi Garcia, il livre un excellent match de plus : "Il change cette équipe"

20:00
L'effet Mazzù est décidément bien là : OHL enchaîne !

L'effet Mazzù est décidément bien là : OHL enchaîne !

18:45
Première historique pour Saint-Trond avant le Standard : Anderlecht va aussi en profiter

Première historique pour Saint-Trond avant le Standard : Anderlecht va aussi en profiter

18:30
Kompany reste invaincu, mais l'incroyable série s'arrête tout de même pour le Bayern

Kompany reste invaincu, mais l'incroyable série s'arrête tout de même pour le Bayern

19:00
Parti d'Anderlecht après 14 matchs en D1B, désormais dans une situation tendue : "Je ne veux pas y penser"

Parti d'Anderlecht après 14 matchs en D1B, désormais dans une situation tendue : "Je ne veux pas y penser"

18:00
Les joueurs dans le viseur : "Ne pas s'en rendre compte pendant 45 minutes est inconcevable"

Les joueurs dans le viseur : "Ne pas s'en rendre compte pendant 45 minutes est inconcevable"

16:30
Le Bayern Munich et Vincent Kompany visent une première recrue hivernale à 70 millions d'euros

Le Bayern Munich et Vincent Kompany visent une première recrue hivernale à 70 millions d'euros

17:00
Senne Lammens reste invaincu : Manchester United arrache un point dans une fin de match complètement folle

Senne Lammens reste invaincu : Manchester United arrache un point dans une fin de match complètement folle

16:00
Pas assez bon pour Charleroi, puis attraction de la Challenger Pro League : il peut faire basculer la D1B

Pas assez bon pour Charleroi, puis attraction de la Challenger Pro League : il peut faire basculer la D1B

15:30
"Je ne voulais pas blâmer mes joueurs" : Stef Wils fait son mea-culpa après son étonnante sortie

"Je ne voulais pas blâmer mes joueurs" : Stef Wils fait son mea-culpa après son étonnante sortie

15:00
Après 70 jours sans direction, voilà les nouveaux "boss" d'Anderlecht : de grandes décisions s'imposent déjà

Après 70 jours sans direction, voilà les nouveaux "boss" d'Anderlecht : de grandes décisions s'imposent déjà

14:30
Sanctions officielles : Max Dean sévèrement puni, Daam Foulon s'en sort bien

Sanctions officielles : Max Dean sévèrement puni, Daam Foulon s'en sort bien

13:00
Lukaku en idole et l'amour de Besnik Hasi, Mihajlo Cvetkovic se livre : "Je peux devenir ce genre d'attaquant"

Lukaku en idole et l'amour de Besnik Hasi, Mihajlo Cvetkovic se livre : "Je peux devenir ce genre d'attaquant"

13:30
Marc Brys invité en VIP par le Barça avant la trêve : le sélectionneur à un nouveau tournant de sa carrière

Marc Brys invité en VIP par le Barça avant la trêve : le sélectionneur à un nouveau tournant de sa carrière

14:00
"J'étais au bord de la dépression" : Adriano Bertaccini se confie sur sa blessure et ses semaines de galère

"J'étais au bord de la dépression" : Adriano Bertaccini se confie sur sa blessure et ses semaines de galère

11:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 OH Louvain OH Louvain
Charleroi Charleroi 2-0 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 3-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Anderlecht Anderlecht 13:30 FC Bruges FC Bruges
STVV STVV 16:00 Standard Standard
La Gantoise La Gantoise 18:30 KRC Genk KRC Genk
KV Malines KV Malines 19:15 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved