Wout Faes arrogant ? "Certains ont l'impression qu'il se croit trop bon pour le championnat"

Wout Faes vit une période difficile à Leicester. Le défenseur belge est critiqué par ses propres supporters.

Chez les Diables, Wout Faes a commencé l'ère Rudi Garcia comme titulaire, dans la foulée du passage de Domenico Tedesco, sous les ordres de qui il a pratiquement tout joué. Mais depuis le début de la saison, il n'est plus repris en sélection.

Il faut dire que sa situation en club est du genre pénible. Leicester a été relégué en Championship et Faes y a, là aussi, perdu sa place. En début de saison, l'ancien Anderlechtois était en attente d'un transfert qui n'est jamais venu. Après le mercato, il a fini par regagner sa place dans l'équipe. Mais depuis trois matchs, il cire à nouveau le banc.

Le bouc émissaire des supporters

La Gazet van Antwerpen a interrogé Jordan Blackwell, un journaliste qui suit Leicester au quotidien pour en savoir plus sur la situation de Faes. Et le topo est loin d'être reluisant. "Il a commis une erreur contre West Bromwich, qui a mené à un but, mais sa performance n'était pas mauvaise au point d'être relégué sur le banc. Seulement, peu de gens souhaitent encore le voir dans l'équipe".

Son image est au plus bas. Le sentiment de gâchis est généralisé : "Un Wout Faes en forme est sans doute le meilleur défenseur de Leicester. Mais les supporters l'associent aux deux relégations en trois saisons".

La situation est frustrante pour tout le monde : "À tort ou à raison, certains supporters ont l'impression que Faes se croit trop bon pour le Championship. Il est perçu comme un peu arrogant. D'autres pensent qu'il trouve la Championship trop facile et que, par conséquent, il se déconcentre". De quoi lui valoir un départ dès cet hiver ?