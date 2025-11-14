🎥 Chancel Mbemba, le héros : le Congo et ses "anciens belges" se rapprochent du Mondial 2026

🎥 Chancel Mbemba, le héros : le Congo et ses "anciens belges" se rapprochent du Mondial 2026
Photo: © photonews

La République démocratique du Congo s'est qualifiée jeudi soir pour la finale des barrages de la CAF, et ce avec une forte touche belge. Pas moins de huit joueurs de la sélection congolaise avaient auparavant évolué dans les équipes de jeunes belges.

La République démocratique du Congo a désormais une belle chance de participer à la Coupe du monde 2026. Le héros inattendu de la soirée a été l’ancien défenseur d’Anderlecht, Chancel Mbemba. En toute fin de match, il a permis au Congo de battre le Cameroun de Marc Brys 0-1, en reprenant au second poteau un corner de Cipenga.

Un coup dur pour les Lions Indomptables et une explosion de joie pour les Congolais, qui voient ainsi leur rêve de Mondial se maintenir. Tous deux issus des équipes de jeunes belges, Mathieu Epolo et Mario Stroeykens n'ont pas joué la rencontre. Le gardien du Standard est resté sur le banc, tandis que le joueur d'Anderlecht n'était pas encore en ordre administrativement auprès de la FIFA.

Un but de Chancel Mbemba dans les dernières minutes

Dans cette partie, le Congo, qui alignait Joris Kayembe, Noah Sadiki ou encore Théo Bongonda au coup d'envoi, est resté très compact à Rabat. Alors que le Cameroun, notamment via Bryan Mbeumo et Nicolas Ngamaleu, se créait les meilleures occasions, l’équipe de Sébastien Desabre misait sur la discipline et une défense solide. Le gardien Lionel Mpasi a multiplié les arrêts.

Devant, Cedric Bakambu et plus tard Fiston Mayele ont été menaçants, mais le match semblait se diriger vers la prolongation. Jusqu’au but in extremis de Mbemba, qui a trompé André Onana (0-1, 90+1e).

Dimanche, le Congo affrontera le Nigeria en finale, à nouveau à Rabat. Une victoire lui ouvrirait les portes des barrages intercontinentaux, où deux places pour la Coupe du monde seront attribuées. Pour Kayembe, Stroeykens, Epolo et les cinq autres anciens joueurs des équipes de jeunes belges, c’est une opportunité inattendue mais unique de briller sur la plus grande scène mondiale en 2026. Pour Marc Brys et le Cameroun, en revanche, l'échec est total.

