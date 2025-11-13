Huit binationaux belges au Congo, comment l'expliquer ? L'ex-Diable Joris Kayembe donne son avis clair

La sélection de la République démocratique du Congo pour les barrages de Coupe du monde comprend huit joueurs ayant un lien avec la Belgique. Joris Kayembe, du Racing Genk, explique cette vague de décisions de tourner le dos aux Diables Rouges.

Joris Kayembe (Genk), Noah Sadiki (Sunderland), Théo Bongonda (Spartak Moscou), Ngal'Ayel Mukau (Lille), Rocky Bushiri (Hibernian), Mario Stroeykens (Anderlecht), Michel-Ange Balikwisha (Celtic) et Mathieu Epolo (Standard) : la sélection de la République démocratique du Congo comprend huit joueurs ayant un lien avec la Belgique.

Avant un barrage décisif de Coupe du monde, lors duquel les Léopards affronteront le Cameroun et, en cas de victoire, le vainqueur du duel entre le Nigeria et le Gabon, et alors que la sélection est secouée par un important débat concernant une prime d'un million d'euros, Joris Kayembe s'est confié au micro de Het Nieuwsblad.

Pourquoi les binationaux tournent le dos à la Belgique

Le joueur du Racing Genk a expliqué pourquoi, depuis quelques années, les binationaux choisissent davantage de défendre le pays de leurs ancêtres. "Le sélectionneur national et la fédération de football ont mis en place une organisation", lance-t-il d'abord, pour justifier cette vague importante.

"Nous voyageons bien, les hôtels sont excellents, notre chef nous accompagne partout. Il n'y a rien à redire. C'est pourquoi les joueurs choisissent de plus en plus de jouer pour d'autres pays. On le voit avec le Congo, le Maroc, le Nigeria… Car les équipes africaines sont désormais au même niveau que les équipes européennes."





Quand on voit la fierté dans leurs yeux, on comprend pourquoi on fait ce choix"

Ces huit joueurs ont tous choisi de porter les couleurs de la Belgique chez les jeunes avant de changer de nationalité sportive. Joris Kayembe était même allé plus loin, en participant à deux matchs amicaux avec les Diables Rouges sous les ordres de Roberto Martinez : une montée au jeu d'une minute contre la Côte d'Ivoire en octobre 2020, et sept minutes face à la Suisse un mois plus tard.

"Je n'avais jamais été contacté par le Congo auparavant. Quand on porte ce maillot et qu'on entend l'hymne national, on est submergé par une multitude de souvenirs. L'histoire du Congo, la guerre qui ravage encore le pays. Et aussi les souffrances endurées par nos parents pour nous offrir une éducation et une vie meilleure. Quand on voit la fierté dans leurs yeux maintenant, parce qu'on joue pour le Congo, on comprend pourquoi on fait ce choix", a-t-il conclu.