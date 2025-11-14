Tensions au Napoli : Antonio Conte très critiqué, Romelu Lukaku joue le tampon pour son entraîneur

Les méthodes d'Antonio Conte ne font pas l'unanimité au sein du vestiaire napolitain. La position de l'entraîneur est critiquée en interne, mais elle reste soutenue par le président Aurelio De Laurentiis et... par Romelu Lukaku, actuellement blessé mais toujours aussi influent dans le vestiaire.

En Serie A, le Napoli a débuté la saison en fanfare avant de connaître un coup d’arrêt. Balayés sur la pelouse du PSV en Ligue des Champions, les Napolitains ont également été battus à Bologne et ne pointent plus qu’à la quatrième place du classement.

Les pensionnaires du stade Diego Armando Maradona ne comptent que deux longueurs de retard sur le duo de tête, composé de l’Inter Milan et de l’AS Rome, mais la dynamique interne s’avère moins stable. D’autant que les méthodes d’Antonio Conte sont de plus en plus critiquées.

Romelu Lukaku canalise les remous entre les joueurs et Antonio Conte

Cette semaine, l’entraîneur italien a décidé de prendre du recul et de ne pas se présenter aux entraînements, désormais dirigés par ses adjoints. Cependant, les méthodes "Conte" restent bien présentes et continuent d’agacer.

En Italie, le quotidien La Repubblica écrit ce vendredi qu’Antonio Conte n’a pas modifié le rythme de ses séances malgré son absence et la trêve internationale. Deux entraînements d’au moins trois heures sont organisés chaque jour. Pour certains joueurs, ce rythme est trop intense, et l’entraîneur limiterait fortement les moments de vie privée.





Les tensions persistent, mais Romelu Lukaku est sur la voie du retour. La Repubblica indique qu’il joue un rôle de tampon essentiel pour apaiser les frictions entre les joueurs et le staff. Aurelio De Laurentiis resterait pleinement du côté de son coach, qui pourrait récupérer l’attaquant des Diables Rouges dès le début du mois de décembre.