Tensions au Napoli : Antonio Conte très critiqué, Romelu Lukaku joue le tampon pour son entraîneur

Tensions au Napoli : Antonio Conte très critiqué, Romelu Lukaku joue le tampon pour son entraîneur
Photo: © photonews
Deviens fan de Napoli! 270

Les méthodes d'Antonio Conte ne font pas l'unanimité au sein du vestiaire napolitain. La position de l'entraîneur est critiquée en interne, mais elle reste soutenue par le président Aurelio De Laurentiis et... par Romelu Lukaku, actuellement blessé mais toujours aussi influent dans le vestiaire.

En Serie A, le Napoli a débuté la saison en fanfare avant de connaître un coup d’arrêt. Balayés sur la pelouse du PSV en Ligue des Champions, les Napolitains ont également été battus à Bologne et ne pointent plus qu’à la quatrième place du classement.

Les pensionnaires du stade Diego Armando Maradona ne comptent que deux longueurs de retard sur le duo de tête, composé de l’Inter Milan et de l’AS Rome, mais la dynamique interne s’avère moins stable. D’autant que les méthodes d’Antonio Conte sont de plus en plus critiquées.

Romelu Lukaku canalise les remous entre les joueurs et Antonio Conte

Cette semaine, l’entraîneur italien a décidé de prendre du recul et de ne pas se présenter aux entraînements, désormais dirigés par ses adjoints. Cependant, les méthodes "Conte" restent bien présentes et continuent d’agacer.

En Italie, le quotidien La Repubblica écrit ce vendredi qu’Antonio Conte n’a pas modifié le rythme de ses séances malgré son absence et la trêve internationale. Deux entraînements d’au moins trois heures sont organisés chaque jour. Pour certains joueurs, ce rythme est trop intense, et l’entraîneur limiterait fortement les moments de vie privée.

Les tensions persistent, mais Romelu Lukaku est sur la voie du retour. La Repubblica indique qu’il joue un rôle de tampon essentiel pour apaiser les frictions entre les joueurs et le staff. Aurelio De Laurentiis resterait pleinement du côté de son coach, qui pourrait récupérer l’attaquant des Diables Rouges dès le début du mois de décembre.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Serie A
Serie A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Napoli
Romelu Lukaku
Antonio Conte

Plus de news

🎥 La Belgique U17 s'incline contre le champion d'Europe et quitte bien trop tôt la Coupe du monde

🎥 La Belgique U17 s'incline contre le champion d'Europe et quitte bien trop tôt la Coupe du monde

15:30
Frustré, ce grand talent espagnol va écourter son prêt en Pro League et retourner en Angleterre

Frustré, ce grand talent espagnol va écourter son prêt en Pro League et retourner en Angleterre

15:00
"Pas uniquement un choix du cœur" : Stanis Idumbo, qui peut choisir entre trois sélections, se confie

"Pas uniquement un choix du cœur" : Stanis Idumbo, qui peut choisir entre trois sélections, se confie

14:30
Plein de joueurs de Pro League, dont deux Anderlechtois, s'affrontent et se quittent dos à dos en sélection

Plein de joueurs de Pro League, dont deux Anderlechtois, s'affrontent et se quittent dos à dos en sélection

14:00
Qui pour remplacer Zeno Debast chez les Diables ? Voici les chances des deux candidats

Qui pour remplacer Zeno Debast chez les Diables ? Voici les chances des deux candidats

13:30
Romelu Lukaku suit les conseils de Marc Coucke et réalise un investissement ambitieux...

Romelu Lukaku suit les conseils de Marc Coucke et réalise un investissement ambitieux...

23:00
Chaos au Cameroun : ça sent la fin pour Marc Brys, qui trace déjà son futur

Chaos au Cameroun : ça sent la fin pour Marc Brys, qui trace déjà son futur

13:00
Anderlecht veut agir rapidement pour Nathan De Cat : le plan rêvé par les Mauves

Anderlecht veut agir rapidement pour Nathan De Cat : le plan rêvé par les Mauves

11:30
Flop total en Belgique, il devient international néerlandais... et fait sensation

Flop total en Belgique, il devient international néerlandais... et fait sensation

12:40
Un ex-sélectionneur des Diables et un ancien gardien de Pro League des années 90 proches du Mondial

Un ex-sélectionneur des Diables et un ancien gardien de Pro League des années 90 proches du Mondial

12:20
Naples doit encaisser un nouveau coup dur, après les blessures de Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku

Naples doit encaisser un nouveau coup dur, après les blessures de Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku

07:00
Dans le peloton de tête en Serie A, le Napoli de Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne pourrait changer de coach !

Dans le peloton de tête en Serie A, le Napoli de Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne pourrait changer de coach !

13/11
🎥 "De la malchance" : Roberto Martinez justifie le coup de sang fatal de Cristiano Ronaldo

🎥 "De la malchance" : Roberto Martinez justifie le coup de sang fatal de Cristiano Ronaldo

11:00
Quatre clubs de D1A veulent rapidement un nouveau stade : voici l'évolution des différents dossiers

Quatre clubs de D1A veulent rapidement un nouveau stade : voici l'évolution des différents dossiers

10:30
Gill Swerts privé de cinq titulaires : pourquoi les Diablotins jouent une rencontre capitale ce vendredi soir

Gill Swerts privé de cinq titulaires : pourquoi les Diablotins jouent une rencontre capitale ce vendredi soir

10:00
🎥 Chancel Mbemba, le héros : le Congo et ses "anciens belges" se rapprochent du Mondial 2026

🎥 Chancel Mbemba, le héros : le Congo et ses "anciens belges" se rapprochent du Mondial 2026

09:30
Un défi de taille : voici comment Bob Browaeys va utiliser Nathan De Cat et Jorthy Mokio au Mondial U17

Un défi de taille : voici comment Bob Browaeys va utiliser Nathan De Cat et Jorthy Mokio au Mondial U17

09:00
1
Felice Mazzù relance William Balikwisha, qui répond : Liège battu sèchement à Louvain en amical

Felice Mazzù relance William Balikwisha, qui répond : Liège battu sèchement à Louvain en amical

08:30
Ça se confirme : voici les adversaires des Diables pour le mois de mars et la préparation à la Coupe du monde

Ça se confirme : voici les adversaires des Diables pour le mois de mars et la préparation à la Coupe du monde

08:00
🎥 Ronaldo exclu, la France qualifiée, la Norvège écrit l'histoire : les enseignements de la soirée

🎥 Ronaldo exclu, la France qualifiée, la Norvège écrit l'histoire : les enseignements de la soirée

07:40
Voici pourquoi le Club de Bruges fait son grand retour au sein du conseil d'administration de la Pro League

Voici pourquoi le Club de Bruges fait son grand retour au sein du conseil d'administration de la Pro League

07:20
Kevin De Bruyne a-t-il freiné la carrière internationale de Hans Vanaken ? La réponse très claire du Brugeois

Kevin De Bruyne a-t-il freiné la carrière internationale de Hans Vanaken ? La réponse très claire du Brugeois

06:30
Deux cadres du Club de Bruges en route vers... un géant italien ?

Deux cadres du Club de Bruges en route vers... un géant italien ?

22:30
Bientôt la retraite internationale pour Anthony Moris ? Voici sa réponse... catégorique

Bientôt la retraite internationale pour Anthony Moris ? Voici sa réponse... catégorique

22:00
Une histoire qui continue d'inquiéter : la Pro League toujours bloquée avec DAZN

Une histoire qui continue d'inquiéter : la Pro League toujours bloquée avec DAZN

21:40
"Nous avons sécurisé sur le long terme" : le Bayern annonce la prolongation de deux jeunes cracks

"Nous avons sécurisé sur le long terme" : le Bayern annonce la prolongation de deux jeunes cracks

21:20
L'ancien joueur d'Anderlecht et du Standard, Steven Defour, annonce une heureuse nouvelle !

L'ancien joueur d'Anderlecht et du Standard, Steven Defour, annonce une heureuse nouvelle !

21:00
Incroyable... mais vrai : voici comment est diffusée la Premier League en Corée du Nord

Incroyable... mais vrai : voici comment est diffusée la Premier League en Corée du Nord

20:30
🎥 Un joueur important de l'Union Saint-Gilloise enfin de retour à l'entraînement après sa blessure

🎥 Un joueur important de l'Union Saint-Gilloise enfin de retour à l'entraînement après sa blessure

20:00
La discussion qu'Anthony Moris n'a pas oubliée avec Sébastien Pocognoli avant son départ...

La discussion qu'Anthony Moris n'a pas oubliée avec Sébastien Pocognoli avant son départ...

19:30
Le Bayern de Vincent Kompany prêt à recruter Nathan De Cat ?

Le Bayern de Vincent Kompany prêt à recruter Nathan De Cat ?

19:00
1
Huit binationaux belges au Congo, comment l'expliquer ? L'ex-Diable Joris Kayembe donne son avis clair

Huit binationaux belges au Congo, comment l'expliquer ? L'ex-Diable Joris Kayembe donne son avis clair

18:30
Malgré l'intérêt espagnol, Genk prolonge un grand espoir du club et de la Belgique

Malgré l'intérêt espagnol, Genk prolonge un grand espoir du club et de la Belgique

18:00
Le Bayern en alerte : un autre grand d'Europe veut recruter Vincent Kompany cet été

Le Bayern en alerte : un autre grand d'Europe veut recruter Vincent Kompany cet été

17:30
Déjà l'effet Yves Vanderhaeghe ? Les Francs Borains battent une D1A pour sa première sur le banc

Déjà l'effet Yves Vanderhaeghe ? Les Francs Borains battent une D1A pour sa première sur le banc

17:00
🎥 Bientôt prête à l'emploi : les premières images de la nouvelle tribune 2 de l'Antwerp

🎥 Bientôt prête à l'emploi : les premières images de la nouvelle tribune 2 de l'Antwerp

16:30

Plus de news

Les plus populaires

Serie A

 Journée 11
Pisa Pisa 1-0 Cremonese Cremonese
Como Como 0-0 Cagliari Cagliari
Lecce Lecce 0-0 Hellas Verona Hellas Verona
Juventus Juventus 0-0 Torino Torino
Parma Parma 2-2 AC Milan AC Milan
Atalanta Atalanta 0-3 Sassuolo Sassuolo
Bologna Bologna 2-0 Napoli Napoli
Genoa Genoa 2-2 Fiorentina Fiorentina
AS Roma AS Roma 2-0 Udinese Udinese
Inter Inter 2- Lazio Lazio
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved