🎥 Âmes sensibles s'abstenir : un ancien de Pro League se blesse gravement en amical, son Mondial compromis

Parti du Cercle de Bruges cet été, Abu Francis continue sa progression à Toulouse. Mais il a été fauché en plein envol avec la sélection ghanéenne.

Avec ses méthodes de recutement, Toulouse a souvent été sensible au charme des joueurs de Pro League ces dernières saisons. Le TFC a mis la main sur des éléments révélés chez nous comme Mark McKenzie, Aron Donnum, Yann Gboho, mais aussi Abu Francis.

Le dernier cité a rejoint les bords de la Garonne cet été, avec un transfert à plus de deux millions en provenance du Cercle de Bruges. En Ligue 1, le Ghanéen a confirmé le potentiel qu'il avait déjà laissé entrevoir durant ses trois ans en Venise du Nord, notamment son gros volume de jeu au milieu.

Cela vaut au garçon d'apparaître de plus en plus souvent avec la sélection ghanéenne, plutôt intéressant à sept mois de la Coupe du Monde 2026. Mais son rêve américain a peut-être bien pris fin hier, à l'occasion d'un match amical a priori sans histoire contre le Japon.

Une terrible blessure

Titulaire, Abu Francis a dû céder sa place après 56 minutes et ne remontera pas de sitôt sur un terrain. Son intervention pour empêcher Aoi Tanaka de tirer devait pourtant être anodine. Mais ne le voyant pas arriver, le Japonais a déclenché sa frappe et a violemment fracturé la cheville de son opposant direct.

One of the most horrific injuries in World football history, get well soon, Abu Francis.

😢🙏🏾



— Olawale Ayeni (@VjWale) November 14, 2025

Tanaka était complètement désemparé, il a immédiatement été présenter ses excuses au staff ghanéen. Les images du contact ne sont pas belles à voir, l'ancien Brugeois sera sur la touche pendant de longs mois, sa Coupe du Monde semble plutôt compromise.