Les Diables ont croisé un phénomène : buteur contre la Belgique, il a déjà signé chez un géant européen

Le Kazakhstan et la Belgique s'affrontaient, ce samedi à Astana. Chez les locaux, le jeune prodige Dastan Satpaev, âgé de seulement 17 ans, était titulaire et a même ouvert le score. Il s'agit d'un véritable talent local.

Au Lotto Park, lors du match aller, Thibaut Courtois n'avait pas vraiment eu l'occasion de se mettre en valeur. Bien que les Kazakhs aient tenu bon jusqu'à la quarantième minute avant d'encaisser six buts, les visiteurs avaient rarement inquiété notre défense.

Dastan Satpaev avait aussi vécu une soirée difficile. Dans son pays, le jeune joueur, qui a fêté ses 17 ans en août, est considéré comme une future star du football européen. Il l'a encore prouvé en inscrivant un but rapide contre les Diables Rouges lors du match retour, ce samedi à Astana.

Buteur contre la Belgique, et déjà recruté par Chelsea

Formé dès l'âge de huit ans à l'académie Kairat d'Almaty, Satpaev a immédiatement révélé un talent brut. Doté d'un sens inné du but, cet attaquant ne se contente pas d'attendre le ballon dans la surface de réparation. Du haut de ses 1,76 mètre, il fait preuve d'autres qualités, comme sa frappe de loin, son intelligence de jeu et sa vitesse, qui a fait beaucoup de mal à la Belgique ce samedi.

Un cocktail explosif pour un si jeune talent, rapidement repéré. En été, Chelsea a déjà déboursé deux millions d'euros pour s'assurer de sa venue en 2026. D'ici là, Dastan Satpaev continuera à faire ses preuves avec le Kairat Almaty, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions.





Depuis l'annonce de son transfert, le jeune talent a inscrit 14 buts et délivré 7 passes décisives en 26 apparitions. Avec des matchs joués contre le Real Madrid, le Sporting Portugal, l'Inter Milan et prochainement le Club de Bruges, il acquiert de l'expérience avant de, peut-être, véritablement exploser à Chelsea.