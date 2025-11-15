Les Diables ont croisé un phénomène : buteur contre la Belgique, il a déjà signé chez un géant européen

Les Diables ont croisé un phénomène : buteur contre la Belgique, il a déjà signé chez un géant européen
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Le Kazakhstan et la Belgique s'affrontaient, ce samedi à Astana. Chez les locaux, le jeune prodige Dastan Satpaev, âgé de seulement 17 ans, était titulaire et a même ouvert le score. Il s'agit d'un véritable talent local.

Au Lotto Park, lors du match aller, Thibaut Courtois n'avait pas vraiment eu l'occasion de se mettre en valeur. Bien que les Kazakhs aient tenu bon jusqu'à la quarantième minute avant d'encaisser six buts, les visiteurs avaient rarement inquiété notre défense.

Dastan Satpaev avait aussi vécu une soirée difficile. Dans son pays, le jeune joueur, qui a fêté ses 17 ans en août, est considéré comme une future star du football européen. Il l'a encore prouvé en inscrivant un but rapide contre les Diables Rouges lors du match retour, ce samedi à Astana.

Buteur contre la Belgique, et déjà recruté par Chelsea

Formé dès l'âge de huit ans à l'académie Kairat d'Almaty, Satpaev a immédiatement révélé un talent brut. Doté d'un sens inné du but, cet attaquant ne se contente pas d'attendre le ballon dans la surface de réparation. Du haut de ses 1,76 mètre, il fait preuve d'autres qualités, comme sa frappe de loin, son intelligence de jeu et sa vitesse, qui a fait beaucoup de mal à la Belgique ce samedi.

Un cocktail explosif pour un si jeune talent, rapidement repéré. En été, Chelsea a déjà déboursé deux millions d'euros pour s'assurer de sa venue en 2026. D'ici là, Dastan Satpaev continuera à faire ses preuves avec le Kairat Almaty, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions.

Depuis l'annonce de son transfert, le jeune talent a inscrit 14 buts et délivré 7 passes décisives en 26 apparitions. Avec des matchs joués contre le Real Madrid, le Sporting Portugal, l'Inter Milan et prochainement le Club de Bruges, il acquiert de l'expérience avant de, peut-être, véritablement exploser à Chelsea.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Chelsea
Belgique
Dastan Satpaev

Plus de news

Arthur Theate plaide coupable mais s'agace : "Vous dites ça depuis cinq ans"

Arthur Theate plaide coupable mais s'agace : "Vous dites ça depuis cinq ans"

19:30
La fête est reportée : menés, les Diables Rouges se contentent du match nul au Kazakhstan !

La fête est reportée : menés, les Diables Rouges se contentent du match nul au Kazakhstan !

16:59
Les Diables étaient-ils assez préparés ? L'explication du staff de Rudi Garcia

Les Diables étaient-ils assez préparés ? L'explication du staff de Rudi Garcia

18:20
3
La défense en difficulté, Doku brille malgré tout : les cotes des Diables à Astana

La défense en difficulté, Doku brille malgré tout : les cotes des Diables à Astana

17:45
5
"Peut-être qu'on ne les a pas bien analysés" : les mots forts de Jérémy Doku à Astana

"Peut-être qu'on ne les a pas bien analysés" : les mots forts de Jérémy Doku à Astana

18:00
Les Diables doivent s'en méfier...et Bruges aussi : Dastan Satpaev, l'enfant prodige qui a déjà séduit Chelsea

Les Diables doivent s'en méfier...et Bruges aussi : Dastan Satpaev, l'enfant prodige qui a déjà séduit Chelsea

08:30
La Belgique peut les rejoindre : voici les 30 premiers pays qualifiés pour la Coupe du monde 2026

La Belgique peut les rejoindre : voici les 30 premiers pays qualifiés pour la Coupe du monde 2026

15:00
Un énorme symbole : une première depuis plus de 15 ans dans la composition des Diables au Kazakhstan

Un énorme symbole : une première depuis plus de 15 ans dans la composition des Diables au Kazakhstan

14:30
2
Il devait commencer le match : pourquoi Maxim De Cuyper n'a pas débuté Kazakhstan - Belgique

Il devait commencer le match : pourquoi Maxim De Cuyper n'a pas débuté Kazakhstan - Belgique

15:30
2
De l'éclosion d'Origi à confident de Rudi Garcia : qui est Claude Fichaux, T1 des Diables à Astana ?

De l'éclosion d'Origi à confident de Rudi Garcia : qui est Claude Fichaux, T1 des Diables à Astana ?

12:00
🎥 "Les supporters, ils pensent que c'est Messi" : la grosse pression subie par Lucas Stassin à Saint-Etienne

🎥 "Les supporters, ils pensent que c'est Messi" : la grosse pression subie par Lucas Stassin à Saint-Etienne

19:00
Qui pour remplacer Courtois ? Garcia a tranché : "Le seul choix logique"

Qui pour remplacer Courtois ? Garcia a tranché : "Le seul choix logique"

11:00
Deux grandes premières forcées pour Rudi Garcia : "Il est irremplaçable"

Deux grandes premières forcées pour Rudi Garcia : "Il est irremplaçable"

10:00
Aucun pays ne fait mieux : l'incroyable record que peuvent prolonger les Diables

Aucun pays ne fait mieux : l'incroyable record que peuvent prolonger les Diables

14:00
Pour mieux retrouver Sclessin mardi ? Un 'Diable Rouche' en tribune contre le Kazakhstan

Pour mieux retrouver Sclessin mardi ? Un 'Diable Rouche' en tribune contre le Kazakhstan

11:30
Yves Vanderhaeghe tacle Sébastien Pocognoli, Nicky Hayen et David Hubert : "À peine le costume enfilé..."

Yves Vanderhaeghe tacle Sébastien Pocognoli, Nicky Hayen et David Hubert : "À peine le costume enfilé..."

17:30
1
🎥 Une nouvelle étape franchie : le Club de Bruges donne des nouvelles de Simon Mignolet

🎥 Une nouvelle étape franchie : le Club de Bruges donne des nouvelles de Simon Mignolet

16:30
Seys et Vanaken titulaires ? La composition probable des Diables à Astana

Seys et Vanaken titulaires ? La composition probable des Diables à Astana

07:20
Formé à Bruges, Stanis Idumbo aurait-il pu rejoindre Anderlecht ? "J'ai entendu parler d'eux"

Formé à Bruges, Stanis Idumbo aurait-il pu rejoindre Anderlecht ? "J'ai entendu parler d'eux"

16:00
Youri Tielemans sera-t-il vraiment titulaire ? "Il y a un plan avec le staff d'Aston Villa"

Youri Tielemans sera-t-il vraiment titulaire ? "Il y a un plan avec le staff d'Aston Villa"

22:30
Roméo Vermant vers le premier grand transfert de sa carrière ?

Roméo Vermant vers le premier grand transfert de sa carrière ?

13:30
"J'ai éteint après dix minutes" : Anthony Moris effaré après avoir regardé Anderlecht - Standard

"J'ai éteint après dix minutes" : Anthony Moris effaré après avoir regardé Anderlecht - Standard

12:40
2
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/11: Mmaee

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/11: Mmaee

12:20
Un transfert à plus de 10 millions ? Le Club de Bruges et La Gantoise sont sur le même coup

Un transfert à plus de 10 millions ? Le Club de Bruges et La Gantoise sont sur le même coup

13:00
Luka Elsner l'avait lancé en 2022 : de l'intérêt venu d'Angleterre pour un ancien jeune du Standard

Luka Elsner l'avait lancé en 2022 : de l'intérêt venu d'Angleterre pour un ancien jeune du Standard

12:20
Le 6-0 du mois de septembre ne leur a pas suffi : la déclaration osée du sélectionneur kazakh sur Jérémy Doku

Le 6-0 du mois de septembre ne leur a pas suffi : la déclaration osée du sélectionneur kazakh sur Jérémy Doku

14/11
Nos U17 se sont-ils vus trop beaux avec De Cat et Mokio ? "Un cadeau empoisonné"

Nos U17 se sont-ils vus trop beaux avec De Cat et Mokio ? "Un cadeau empoisonné"

10:30
3
"Il va débuter" : Rudi Garcia dévoile un titulaire...avant de douter après l'entraînement du jour

"Il va débuter" : Rudi Garcia dévoile un titulaire...avant de douter après l'entraînement du jour

14/11
🎥 Âmes sensibles s'abstenir : un ancien de Pro League se blesse gravement en amical, son Mondial compromis

🎥 Âmes sensibles s'abstenir : un ancien de Pro League se blesse gravement en amical, son Mondial compromis

09:30
Un membre du staff du Standard déballe sur Fergal Harkin : "On essayait de jouer comme City ou Anderlecht"

Un membre du staff du Standard déballe sur Fergal Harkin : "On essayait de jouer comme City ou Anderlecht"

09:00
Chez les Diables, l'attention se porte surtout sur un seul homme : "Ils l'ont ignoré trop longtemps"

Chez les Diables, l'attention se porte surtout sur un seul homme : "Ils l'ont ignoré trop longtemps"

14/11
Naturalisé mais même pas sur le banc : voici pourquoi Mario Stroeykens était absent avec le Congo

Naturalisé mais même pas sur le banc : voici pourquoi Mario Stroeykens était absent avec le Congo

08:00
Un ancien du Standard à l'assist : match spectaculaire pour le retour de Carl Hoefkens en Belgique

Un ancien du Standard à l'assist : match spectaculaire pour le retour de Carl Hoefkens en Belgique

07:40
Catastrophe pour Vincent Euvrard ? Le meilleur joueur du Standard quitte sa sélection blessé

Catastrophe pour Vincent Euvrard ? Le meilleur joueur du Standard quitte sa sélection blessé

07:00
🎥 Que de chemin parcouru : un ancien de Charleroi nommé pour le prix Puskas grâce à son but somptueux

🎥 Que de chemin parcouru : un ancien de Charleroi nommé pour le prix Puskas grâce à son but somptueux

06:30
Anthony Moris fait suer l'Allemagne, un troisième qualifié européen connu : le résumé de la soirée

Anthony Moris fait suer l'Allemagne, un troisième qualifié européen connu : le résumé de la soirée

23:00

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 11
Tottenham Tottenham 2-2 Manchester United Manchester United
West Ham Utd West Ham Utd 3-2 Burnley Burnley
Everton Everton 2-0 Fulham Fulham
Sunderland Sunderland 2-2 Arsenal Arsenal
Chelsea Chelsea 3-0 Wolverhampton Wolverhampton
Aston Villa Aston Villa 4-0 Bournemouth Bournemouth
Nottingham Forest Nottingham Forest 3-1 Leeds United Leeds United
Brentford Brentford 3-1 Newcastle Utd Newcastle Utd
Crystal Palace Crystal Palace 0-0 Brighton Brighton
Manchester City Manchester City 3- Liverpool Liverpool
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved