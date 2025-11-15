Tubize-Braine met Mons sous pression, José Riga et Emilio Ferrera font grise mine : les résumés de D1 ACFF

La treizième journée de D1 ACFF a commencé ce soir, avec quatre matchs au programme. Toutes les équipes évoluant à domicile ont gagné.

La veille du match de Mons contre le SL 16, Tubize-Braine avait l'occasion de prendre provisoirement la tête du classement de D1 ACFF en cas de victoire contre l'Union Namur. Message bien reçu par les hommes de Dražen Brnčić, qui ont ouvert le score par l'entremise de Nicolas Rasjel à la demi-heure.

Ismaël El Omari, nouveau meilleur buteur de l'histoire du club, a ensuite une nouvelle fois frappé pour faire le break avant la pause. En deuxième mi-temps, c'est Tyron Crame qui a planté le 3-0. Le but contre son camp pour relancer Namur n'y changera rien : Tubize-Braine s'impose finalement 4-1 et prend provisoirement trois points d'avance en tête du classement.

Derrière, Virton accueillait Stockay pour ne pas se retrouver à onze points des places de tête à l'issue du weekend. Mission réussie pour l'Excel, qui a ouvert le score après à peine six minutes grâce à son buteur attitré Mayron De Almeida. Les Gaumais ont conforté leur avance en deuxième mi-temps via Sullivan Lakhamy pour sécuriser leur place sur le podium. En revanche, les Stockalis de José Riga signent une troisième défaite de rang.

La bonne opération pour Meux

Les deux autres rencontres de la soirée concernaient la colonne de droite, à commencer par le match des U23 de l'Union Saint-Gilloise contre Rochefort. La lanterne rouge a déjoué les pronostics en s'imposant 4-0. Deux buts par mi-temps signés Mohammed Dassy, Nathan Huyghevelde, Jordan Botaka et Souleimane Berradi qui permettent aux Saint-Gillois de laisser leur dernière place à l'Union Namur.

Enfin, pas encore de première victoire pour Emilio Ferrera avec le Crossing Schaerbeek. Son équipe s'est inclinée 2-0 à Meux. Les Namurois ont fait la différence en première mi-temps via Alvin Segbia et Jean Mathieu pour provisoirement monter jusqu'à la quatrième place.