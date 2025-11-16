L'Union Saint-Gilloise renonce au Black Friday et lance une initiative originale

L'Union choisit une autre façon d'aborder le Black Friday cette année et associe sa boutique à une action solidaire. Le club veut montrer qu'il reste fidèle à sa démarche durable.

La Royale Union Saint-Gilloise annonce dans un communiqué envoyé à notre rédaction qu’elle ne participera pas au Black Friday. Le club explique que cette décision s’inscrit dans une stratégie visant à limiter la consommation.

"Cette année, la Royale Union Saint-Gilloise renforce son engagement pour une consommation plus responsable. Dans la continuité de notre démarche durable, nous avons décidé de ne pas participer au Black Friday, afin de réduire la surconsommation et de rester fidèles à nos valeurs", explique le club.

En 2023, par exemple, l'Union avait décidé que l’un des trois maillots serait utilisé pendant deux saisons, afin de diminuer la production et la consommation d’équipement sportif.

Pas de Black Friday, mais Les Petits Riens

L'Union estime que le Black Friday n’apporte pas de valeur aux traditions et habitudes belges. Au lieu de proposer des réductions, le club a choisi de collaborer avec Les Petits Riens. Durant la semaine du 24 novembre, 10 % des ventes de merchandising seront reversés à cette organisation.

Le club encourage les supporters à donner une seconde vie à leurs vêtements. "Les fans peuvent aussi donner leurs habits pour qu’ils soient réutilisés avant le match contre le Cercle de Bruges (22 novembre) et durant la semaine du 24 novembre."