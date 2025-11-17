Coach Varol s'en est allé : le Crossing Schaerbeek endeuillé

Le Crossing Schaerbeek est sous le choc après le décès de Varol Bas (35 ans), l'un de ses formateurs. Toute la commune pleure sa disparition.

"C’est avec une profonde tristesse et une immense douleur que nous vous annonçons le décès de notre coach, Varol Bas, tragiquement disparu ce dimanche matin dans un terrible accident alors qu’il se rendait à l’un de nos matchs" : avec ce terrible accident de moto, c'est tout un club qui s'est retrouvé orphelin ce weekend. Il y a de ces communiqués qu'on souhaiterait ne jamais écrire. Le Crossing a été forcé de le faire pour saluer comme il se doit la mémoire de son formateur.

"Varol n’était pas seulement un coach. Il était une présence forte, un guide, un passionné qui vivait pour ses joueurs et pour notre club. Toujours là, toujours engagé, toujours prêt à donner le meilleur de lui-même pour faire grandir les autres", écrit le club.

Comme un deuxième père pour certains jeunes

Au Crossing, celui que tout le monde surnommait affectueusement 'Coach Varol' entraînait des équipes U11, U15 et U16. Sous le choc, le club restera fermé toute la journée ce lundi.

Emir Kir, bourgmestre de Saint-Josse, où Varol travaillait en tant que gardien de la paix, a lui aussi du mal à trouver les mots : "Aujourd’hui, c’est toute la maison communale qui est endeuillée par cette perte. Qu’il repose en paix".

La rédaction de Walfoot tient à adresser ses condoléances les plus sincères aux proches de Varol Bas et à tous ceux que sa disparition endeuille. Repose en paix, Coach Varol.