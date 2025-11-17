La RDC de Noah Sadiki renverse le Nigeria et se rapproche de la Coupe du monde

La République Démocratique du Congo est à quelques pas de se qualifier pour la Coupe du monde 2026.

La République démocratique du Congo s’est qualifiée pour le dernier barrage de la Coupe du monde 2026. Le pays n'avait plus disputé le Mondial depuis 1974, ce qui rend ce succès plus historique.

Un match pour l'histoire

Pour en arriver là, les Léopards ont dû gérer un duel sous pression face au Nigeria. Menés rapidement, ils ont trouvé les ressources pour revenir et rester dans la course.

Le Nigeria, pénalisé par la sortie de Victor Osimhen, a manqué d’impact. La RDC a pris confiance au fil du match et a installé son jeu. Noah Sadiki, l'ancien joueur de l'Union Saint-Gilloise, aligné d’entrée, a apporté du volume dans l’entrejeu. Michel-Ange Balikwisha est monté à la 106e minute de la rencontre.

La décision s’est jouée aux tirs au but dans une atmosphère pesante. Fayulu, entré juste avant la séance, a été déterminant avec plusieurs arrêts. Mbemba, capitaine exemplaire, a signé le tir victorieux.





Avec cette victoire, la RDC est en vie dans la course au Mondial 2026. Le chemin est presque terminé, et l’équipe a montré qu’elle peut réussir les derniers matchs.