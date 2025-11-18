Il ne retient pas la leçon : "l'empereur de la récidive" refait parler de lui

Le match entre le Patro Eisden Maasmechelen et KV Courtrai pourrait une fois de plus avoir des conséquences pour Stijn Stijnen.

Le parquet de l’Union belge veut suspendre Stijn Stijnen, l’entraîneur du Patro Eisden Maasmechelen, pour trois matchs. C’est à cause de son comportement pendant le match contre Courtrai. C’est la deuxième fois de suite que Stijnen risque une sanction.

Le parquet réclame trois journées de suspension contre Stijn Stijnen

Dans le rapport partagé sur Sportleven, on évoque des faits survenus lors des matchs contre Seraing, La Gantoise (en Coupe de Belgique) et les RSCA Futures. Le parquet n’hésite pas à employer de grands mots.

"En plus de son comportement de ces dernières semaines, M. Stijnen a tellement de sanctions disciplinaires à son actif qu’il détient presque un record du nombre de semaines de suspension", peut-on notamment lire.

Le parquet appelle Stijnen "l’empereur de la récidive"

"Une personne qui a autant de condamnations à son actif pourrait, sans aucune exagération, être décrite comme l’empereur de la récidive." Pas de quoi être fier avec un tel surnom...

"Le comportement de M. Stijnen est non professionnel, déloyal et inacceptable pour un entraîneur. Il appartient à l’arbitre et au délégué de match de signaler cette attitude afin que le parquet puisse agir de manière cohérente."

