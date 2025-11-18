Kevin MacAllister coéquipier de Lionel Messi : "Le plus grand moment de ma carrière"

Durant cette trêve internationale, Kevin MacAllister a vécu un grand moment : ses débuts en équipe nationale d'Argentine. Le défenseur de l'Union en a discuté dans la presse locale.

Quelle consécration pour Kevin Mac Allister : le défenseur central de l'Union Saint-Gilloise, pilier des champions de Belgique, a été appelé par Lionel Scaloni, le sélectionneur de l'Argentine. Il a donc rejoint Lionel Messi et le reste du groupe des champions du monde en titre, parmi lesquels son frère.

Un grand moment que l'Unioniste a raconté à Direct TV Sports, média argentin : "Vivre cela à 28 ans, c'est merveilleux. J'essaie d'en profiter un maximum, car j'ai vécu des moments difficiles par le passé. C'est incroyable de faire mes débuts en équipe nationale d'Argentine", se réjouit Mac Allister.

Mac Allister à la Coupe du Monde ?

"Je me suis très bien senti et j'ai été merveilleusement accueilli. Quand on vous donne l'opportunité de jouer en équipe nationale, vous acceptez, peu importe le poste", sourit-il. Mac Allister a pu jouer une demi-heure contre l'Angola, mais n'a pas pu partager le terrain avec son frère Alexis, sorti un peu plus tôt.

Malgré le titre vécu avec l'USG cette année, Kevin Mac Allister n'hésite pas : "Je pense que c'est le plus grand moment de ma carrière. Je n'aurais jamais pu imaginer de vivre tout ça", confesse-t-il. "Jouer en Ligue des Champions est aussi extraordinaire pour moi".

Reste désormais à s'installer au sein de cette Albiceleste, afin de vivre le rêve ultime : une Coupe du Monde. "Ce rêve sera toujours là, mais la concurrence est grande en défense avec des joueurs comme Montiel, Foyth, Molina", conclut Mac Allister, plein d'espoir cependant.