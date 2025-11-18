Sur le point de relever un nouveau défi : Philippe Clément va prendre la direction de l'Angleterre

Philippe Clément, libre depuis plusieurs mois, est pressenti pour prendre les rênes de Norwich City, en D2 anglaise.

Philippe Clément est sur le point de relancer sa carrière en Angleterre selon Sky Sports. Norwich City, en grande difficulté en Championship, pourrait officialiser sa nomination pour tenter d’éviter la relégation.

Le Belge de 51 ans a longtemps hésité avant de se décider. Il avait refusé plusieurs propositions, dont certaines venues de Belgique, notamment Anderlecht, par loyauté envers le Club de Bruges.

Malgré sa victoire en Coupe de la Ligue écossaise en 2024, Clément a été démis de ses fonctions aux Rangers en février 2025, après plusieurs matchs décevants en championnat.

Nouveau défi en Angleterre

À Norwich, le défi sera immense. L’équipe est avant-dernière et peine à trouver un équilibre sur le terrain. Clément devra imposer sa méthode et redonner confiance à un groupe en crise.

Clément prendra les commandes de son sixième club en tant qu’entraîneur principal, après Waasland-Beveren, Genk, le Club de Bruges, Monaco et les Rangers.