Enfin une bonne nouvelle à l'Antwerp avec le retour d'un joueur très important
Photo: © photonews
L'Antwerp traverse une passe difficile et Stef Wils est sous pression. Mais la trêve internationale a réservé une bonne nouvelle : Gyrano Kerk se rapproche d'un retour.

Et si les choses commençaient à aller mieux pour l'Antwerp ? Après une série de trois défaites qui a laissé le Great Old dans la zone rouge, une victoire avant la trêve a mis un peu de baume au coeur des supporters. 

La bonne nouvelle d'une réouverture prochaine (en décembre contre Genk) de la Tribune 2 a également été un énorme soulagement, tant ce dossier a été handicapant pour l'Antwerp ces dernières années. Et un retour de blessure se profile également.

Kerk de retour plus tôt que prévu 

En effet, selon Het Laatste Nieuws, Gyrano Kerk (29 ans) devrait bientôt revenir dans le groupe. Il a repris les entraînements collectifs la semaine passée, et pourrait donc être disponible dès ce week-end contre Dender. Plus tôt que prévu, car on pensait Kerk encore absent pour plusieurs semaines. 

C'est un soulagement pour Stef Wils car Renders, Urinboev, Hairemans, Bijl, Praet et Kerk manquaient à l'appel ces dernières semaines, compliquant la tâche de l'entraîneur sur le terrain. Wils a reçu le soutien de sa direction malgré ces résultats compliqués. 

Gyrano Kerk est arrivé en 2023 en prêt du Lokomotiv Moscou, avant de finalement signer libre. Depuis, il a disputé 114 matchs pour l'Antwerp, pour 19 buts et 13 passes décisives. Cette saison, il n'a pu jouer que 5 matchs (un assist). 

