Le Danemark, l'Italie, mais aussi d'autres solides prétendants : les 16 barragistes européens sont connus

Les dernières journées de la phase qualificative de la zone Europe ont eu lieu hier soir. Désormais, place aux barrages, avec huit équipes sur la ligne de départ.

On connaît désormais 42 des 48 équipes qualifiées pour la Coupe du Monde 2026. Hier soir, l’Écosse, la Suisse, l’Espagne l’Autriche et bien sûr les Diables Rouges ont arraché les derniers tickets directs pour le grand rendez-vous de l'été.

Les barrages intercontinentaux offriront deux billets parmi les six équipes engagées. Les quatre autres sésames seront distribués aux vainqueurs des barrages européens. 16 sélections y prétendent encore, elles seront versées dans quatre groupes de quatre équipes.

Pour être déclaré vainqueur de son groupe et se qualifier, il faudra remporter la demi-finale et la finale pour éliminer les trois autres équipes du groupe. Le casting de ce périlleux tournoi est désormais connu depuis hier soir.

Qui sortira du lot ?

Les 16 nations prêtes à en découdre sont : l’Italie, le Danemark, la Turquie, l’Ukraine, la Pologne, le pays de Galles, la Tchéquie, la Slovaquie, l’Albanie, l’Irlande, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, la Roumanie, la Suède, l’Irlande du Nord et la Macédoine du Nord.

Des équipes comme la Suède (dernière de son groupe de qualification, sans la moindre victoire) mais aussi la Macédoine du Nord (troisième du groupe des Diables) ont été repêchées grâce à leur parcours en Ligue des Nations, tout comme la Roumanie et l'Irlande du Nord. Le tirage au sort de la composition des groupes aura lieu demain.