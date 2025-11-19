Quels adversaires pour les Diables Rouges ? Voici les 42 qualifiés pour la Coupe du Monde 2026

Quels adversaires pour les Diables Rouges ? Voici les 42 qualifiés pour la Coupe du Monde 2026

Qui succédera à l'Argentine en juillet prochain ? Les qualifications pour la Coupe du Monde 2026 sont presque finies : 42 des 48 équipes qualifiées sont désormais connues.

À la suite des derniers matchs de qualification de la zone CONCACAF, qui se sont tenus cette nuit et ont permis à Curaçao, Haïti et au Panama de valider leur ticket, 42 des 48 équipes qualifiées pour la Coupe du Monde 2026 sont désormais connues. En voici la liste complète :

Zone Europe 

Belgique, Angleterre, France, Croatie, Portugal, Norvège, Allemagne, Pays-Bas, Suisse, Ecosse, Espagne, Autriche.

Les quatre équipes restantes seront déterminées parmi les 16 barragistes suivants : Italie, Danemark, Turquie, Ukraine, Pologne, Pays de Galles, Tchéquie, Slovaquie, Albanie, Irlande, Bosnie-Herzégovine, Kosovo, Roumanie, Suède, Irlande du Nord, Macédoine du Nord.

Zone Afrique 

Algérie, Afrique du Sud, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Égypte, Ghana, Maroc, Sénégal, Tunisie.

Zone Amérique du Sud 

Argentine, Brésil, Colombie, Équateur, Paraguay, Uruguay.

Zone CONCACAF

États-Unis (pays hôte), Canada (pays hôte), Mexique (pays hôte), Panama, Haïti et Curaçao.

Zone Asie

Arabie saoudite, Australie, Corée du Sud, Iran, Japon, Jordanie, Ouzbékistan, Qatar.

Zone Océanie 

Nouvelle-Zélande. 

Barrages intercontinentaux 

Les 6 dernières nations qualifiées pour ce premier Mondial à 48 seront connues en mars prochain à la suite des barrages intercontinentaux. Ce tournoi verra s'affronter la République Démocratique du Congo, le Suriname, la Jamaïque, la Bolivie, l'Irak et la Nouvelle-Calédonie. 

