Préparez-vous : voici où suivre les derniers matchs des Diables Rouges avant le Mondial

Pas facile de se retrouver quand plusieurs chaînes TV diffusent les matchs des Diables Rouges. On vous a fait un petit programme pour ne rien manquer.

Au printemps, les Diables Rouges vont prendre la direction des États-Unis. Avant la grande aventure du Mondial 2026, l’équipe de Rudi Garcia jouera deux matchs amicaux sur le sol américain.

Le programme en mars

La tournée débutera à Atlanta le 28 mars, où les Diables affronteront l’équipe nationale des États-Unis. L’horaire sera adapté pour que les supporters belges puissent suivre le match selon le journal Le Soir.

Le 31 mars, ils se rendront à Chicago pour défier le Mexique, cette fois lors d’une rencontre programmée beaucoup plus tard.

Où regarder les matchs ?

RTL tvi et RTL play proposeront les deux matchs en direct, pour que tout le monde puisse suivre la tournée américaine des Diables depuis la maison

La RTBF prendra le relais en juin et diffusera les deux derniers matchs de préparation des Diables, l’un prévu à l’étranger et l’autre sans doute au stade Roi Baudouin. On ne sait pas dans quel ordre pour le moment. La chaîne publique diffusera toute la Coupe du monde 2026, y compris chaque match des Diables Rouges.