Ils l'ont fait : Dick Advocaat qualifie la plus petite nation de l'histoire du Mondial

Curaçao ira à la Coupe du Monde 2026. L'équipe entraînée par Dick Advocaat devait ne pas perdre en Jamaïque pour valider son ticket.

C'est l'exploit de ces qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Curaçao, petite île des Antilles néerlandaises d'environ 150.000 habitants, ira à la Coupe du Monde 2026 après son match nul (0-0) contre la Jamaïque.

Il suffisait aux hommes de Dick Advocaat, absent lors de ce dernier match pour raisons familiales urgentes, de ne pas perdre pour valider leur ticket pour la grande fête du football. Curaçao devient au passage la plus petite nation de l'histoire de la Coupe du Monde, devant le Cap Vert et l'Islande.

L'absence des trois cadors de la CONCACAF dans ces qualifications (USA, Mexique et Canada), tous trois qualifiés automatiquement en tant que pays-hôtes, a permis à des nations peu habituées aux Coupes du Monde d'être de la partie l'été prochain. Pour Curaçao, ce sera une première.

Hannes Delcroix à la Coupe du Monde également

Pour Haïti et le Panama, c'est une deuxième. Les Grenadiers se sont qualifiés pour leur première Coupe du Monde depuis 1974 en battant le Nicaragua (2-0) dans le groupe C de la zone CONCACAF. Un exploit auquel a participé Hannes Delcroix, ex-Diable Rouge devenu international haïtien et titulaire lors de ce match.

Le Panama, déjà qualifié en 2018 et premier adversaire des Diables Rouges en poules à l'époque, fait quant à lui déjà son retour pour une deuxième participation suite à une victoire face au Salvador (3-0). Les deux meilleurs deuxièmes, le Suriname et la Jamaïque, iront en barrages intercontinentaux en mars prochain pour se disputer les derniers tickets.