Muzamel Rahmat
Un Diable Rouge fait son retour avant d'affronter le Club de Bruges en Ligue des champions
Bonne nouvelle pour le Sporting Portugal, Zeno Debast est remis de sa blessure. Le Diable Rouge était absent depuis le 22 octobre. Il devrait être titulaire contre le Club de Bruges.

Le Sporting Portugal prépare son match de Ligue des champions contre le Club de Bruges mercredi prochain. Un déplacement compliqué pour la Venise du Nord. Aucune défaite à domicile pour les Portugais cette saison.

Zeno Debast s’est remis de sa blessure subie le 22 octobre contre l'Olympique de Marseille. Le défenseur avait dû quitter le terrain. Le Sporting s'était imposé 2-1 à quelques minutes de la fin.

L’entraîneur Rui Borges apprécie beaucoup le Belge. Il dit souvent que Debast est un joueur très prometteur et qu’il pourrait devenir l’un des meilleurs défenseurs du monde. Le coach lui fait entièrement confiance.

Sa valeur sur le marché montre son évolution. En octobre 2024, Debast valait 22 millions d’euros. Aujourd’hui, il atteint 30 millions selon Transfermarkt.

Le Club de Bruges doit ramener des points

L’équipe de Nicky Hayen n’a que quatre points et se trouve à la 22e place. Une nouvelle défaite pourrait leur faire mal. Le Sporting est 13e avec sept points.

Suis Sporting Portugal - FC Bruges en live sur Walfoot.be à partir de 21:00 (26/11).

