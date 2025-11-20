"J'aurais voulu rester chez les Mauves toute ma carrière" : Silvio Proto se confie avant RAAL - Anderlecht

"J'aurais voulu rester chez les Mauves toute ma carrière" : Silvio Proto se confie avant RAAL - Anderlecht
Photo: © Photonews
Ce dimanche, la RAAL La Louvière reçoit le Sporting d'Anderlecht. Un match évidemment particulier pour un certain Silvio Proto.

L'ancien portier a joué dans les deux équipes en tant que gardien. De 1999 à 2005, il a évolué à La Louvière tandis qu'ensuite, il a évolué pendant onze années dans le club bruxellois, où il est devenu une icône. Cet été, il a quitté une nouvelle fois La Louvière pour rejoindre Anderlecht. Il est passé de responsable technique des gardiens chez les Loups à coordinateur des portiers chez les Mauves.

"Ce sont vraiment les deux clubs qui ont le plus compté pour moi," pointe-t-il au micro de Sudinfo. "La Louvière m’a permis d’accéder à la D1 et Anderlecht de me montrer en Europe et un peu partout dans le monde."

C'est à La Louvière qu'il a fait ses débuts professionnels : "Tout a commencé chez les Loups, avec une ambiance extraordinaire dans le vestiaire. Michel Piersoul m’a fait venir, j’étais le plus jeune aux côtés de joueurs comme Fred Tilmant et Thierry Siquet. Je signe comme gardien en D2 et on monte en D1. Il faut aussi pas mal de chance dans une carrière et de bons souvenirs ont suivi, comme mon premier match sous Daniel Leclercq, la finale de la Coupe de Belgique et l’Europe jouée avec Ariël Jacobs, la place sur le podium à la trêve sous Albert Cartier. Et j’ai côtoyé des joueurs comme Michaël Klukowski, Manasseh Ishiaku, Gunter Van Handenhoven." 

Le choix de Silvio Proto de quitter la RAAL pour Anderlecht

Silvio Proto est revenu sur son choix de quitter à l'époque la RAAL pour signer dans le club le plus titré du pays : "J’étais donc le gardien de l’équipe nationale et je voulais franchir un palier dans ma carrière. J’avais l’opportunité d’aller à Arsenal ou à Anderlecht et j’ai préféré faire une étape entre les deux."

"Je me sentais tellement bien au Sporting que j’aurais voulu y jouer toute ma carrière. Mais cela n’a pas été le cas et je l’ai finalement poursuivie à Ostende avant de vivre deux expériences à l’étranger, à l’Olympiakos et à la Lazio," conclut-il. Silvio Proto aura très certainement les yeux rivés sur cette rencontre de ce dimanche, qui s'annonce particulière pour lui.

