La descente aux enfers pour Wout Faes : son club lourdement sanctionné et menacé de relégation

La descente aux enfers pour Wout Faes : son club lourdement sanctionné et menacé de relégation
Photo: © photonews
Disparu des radars chez les Diables rouges, Wout Faes perd progressivement du temps de jeu à Leicester. Dans le ventre mou de la Championship, les Foxes pourraient se voir retirer entre trois et six points pour non-respect du règlement financier.

Sous les ordres de Domenico Tedesco, Wout Faes était un indispensable dans la défense des Diables. L'ancien d'Anderlecht et d'Ostende avait joué chaque match sous la houlette du sélectionneur germano-italien.

C'est désormais très loin d'être le cas depuis l'arrivée de Rudi Garcia au mois de mars. La situation de Wout Faes a drastiquement changé, puisqu'il n'a plus jamais été appelé et ne semble même plus faire partie de la liste élargie des Diables.

En cause, ses performances très critiquables en équipe nationale, mais aussi sa situation en club : Wout Faes est toujours sous contrat à Leicester, dans le ventre mou de la Championship, et n'évolue donc plus dans un championnat de premier plan.

Leicester sanctionné et aux portes de la zone rouge ?

Cela ne va pas aller en s'améliorant, puisque selon les informations du Telegraph, Leicester pourrait être déduit de trois à six points pour ne pas avoir respecté les règles financières lors de son passage en Premier League.

En effet, Leicester City a enregistré des pertes cumulées de plus de 200 millions de livres sterling sur une période de trois ans se terminant le 30 juin 2024. La réglementation autorise pourtant une perte maximale de 81 M£ sur cette période après ajustements pour les déductions. L'année suivante, le club a encore annoncé des pertes de 89,5 M£ sterling.

Dans le ventre mou de la Championship, Leicester pourrait donc se retrouver aux portes de la zone rouge si la déduction de points est confirmée. Et pour Wout Faes, titularisé à seulement six reprises depuis le début de saison, c'est évidemment tout sauf une bonne nouvelle.

