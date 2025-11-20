Philippe Clément a refusé plusieurs offres pour signer à Norwich : "Ce n'était pas le bon moment d'y aller"

Nouvel entraîneur de Norwich City, Philippe Clément a refusé plusieurs offres pour rejoindre l'Angleterre. L'Ajax Amsterdam s'était notamment intéressé à lui il y a peu.

Disparu des radars depuis la fin de son aventure aux Glasgow Rangers en février, Philippe Clément a retrouvé un poste. Champion de Belgique à trois reprises en tant qu'entraîneur principal (deux fois avec Bruges, une fois avec Genk), le Belge de 51 ans est le nouvel entraîneur de Norwich City.

Un défi compliqué, puisque les Canaris occupent l'avant-dernière place en Championship, avec seulement neuf unités en quinze matchs. Son premier objectif sera donc de faire sortir sa nouvelle équipe de la zone rouge, et il devra pour ce faire combler un retard de quatre points sur Oxford United, première équipe non-relégable.

Philippe Clément a refusé plusieurs offres

Entraîneur avec une certaine cote en Europe malgré des passages en demi-teinte à Monaco et aux Rangers, Philippe Clément a donc surpris en rejoignant un club dans une situation sportive si délicate. Son entraîneur adjoint qui l'accompagne en Angleterre, Stephan Van der Heyden, s'est exprimé sur le sujet au micro de Sporza.

"Je sais que l'aspect financier n'est pas le plus important pour Philippe. Il y avait des offres provenant d'Arabie saoudite, du Qatar et du Japon, mais il doit également être convaincu sur le plan sportif pour pouvoir accomplir quelque chose", a-t-il assuré.

Il y a peu, un club à la situation sportive pourtant moins délicate avait tenté sa chance, en vain : l'Ajax Amsterdam. "Il m'en avait parlé, oui. Mais je pense que ça n'a jamais été très concret. Je suis convaincu que ce n'est pas le moment d'aller à l'Ajax. Je pense qu'il y a trop d'incertitudes là-bas, y compris au sein du conseil d'administration", a-t-il répondu. Philippe Clément semble donc avoir trouvé chaussure à son pied à Norwich.