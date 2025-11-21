"Ça me fait mal" : Paul Van Himst s'exprime sur la situation de son petit-fils à Westerlo

En manque de temps de jeu du côté de Westerlo, Amando Lapage se trouve dans une situation délicate. Son grand-père, Paul Van Himst, s'est exprimé à ce sujet au micro du Belang van Limburg.

L'ancien Diable Rouge est évidemment déçu : "Ça me fait mal de le voir où il en était l'an dernier, lorsqu'il faisait partie de la réserve de l'équipe nationale. J'étais pourtant convaincu que Westerlo lui conviendrait parfaitement."

"De plus, ce n'est pas toujours facile pour lui à Bruxelles d'être le petit-fils de… Le fait qu'il ne joue plus, pour une raison ou une autre, est vraiment dommage. Il y était allé avec l'intention de jouer des matchs et d'apprendre le métier", poursuit-il.

Il se montre ensuite très clair : "Si Westerlo ne croit pas en lui, il faut trouver une solution. À son âge, un joueur comme lui a absolument besoin de jouer des matchs."

Une seule apparition

Cette saison, le défenseur central n'est apparu qu'une seule fois avec les Campinois. C'était le 9 août dernier. Il avait alors joué 45 minutes face à Malines.

Depuis, il cire le banc. Pourtant régulièrement repris, il ne monte pas en cours de match. L'entraîneur, Issame Charaï, choisit d'aligner la paire Seiji Kimura-Emin Bayram.