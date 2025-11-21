Voici pourquoi ce weekend sera particulier en Pro League

Ce weekend, les maillots portés par les joueurs de Pro League, Challenger Pro League et Lotto Super League seront signés et mis aux enchères pour la bonne cause. La Pro League a annoncé l'information ce vendredi.

Jusqu'au 28 novembre, il sera possible de placer une enchère sur les maillots. Les revenus seront reversés à Younited Belgium. C’est une organisation belge qui aide des personnes en situation de vulnérabilité (sans-abri, personnes en précarité, en difficulté mentale ou sociale, etc.).

Elle utilise le football comme moyen pour leur redonner confiance, créer du lien, leur offrir un cadre, des objectifs et parfois les aider à se réinsérer dans la société ou le monde du travail. Ce weekend, les sponsors Jupiler et Lotto seront remplacés par Younited Belgium.

Les mots du CEO de la Pro Leauge

Lorin Parys explique cette démarche : "Cette année, nous lançons notre action de solidarité plus tôt que d'habitude, afin que le football belge puisse soutenir Younited Belgium le même week-end. Les fans pourront ainsi placer ces cadeaux uniques sous le sapin de Noël, lesquels s’accompagnent d'une histoire forte et d'un message d'espoir particulier."

"Depuis des années, Younited Belgium montre comment le football peut constituer un repère pour des personnes. Si nous touchons aujourd'hui 60 équipes et 2000 participants, c'est grâce à l'engagement continu des clubs, des joueurs, des partenaires et des supporters. C'est cet engagement commun qui fait du football un véritable levier de changement. Ensemble, nous montrons que le football est plus qu'un simple sport."

Bert Ballegeer, coordinateur de Younited Belgium, s'exprime

Bert Ballegeer, coordinateur de Younited Belgium, met en avant la puissance de cette initiative : "Les clubs et la Pro League sont non seulement des partenaires indispensables tout au long de l'année, mais ils démontrent une fois de plus, à travers cette action de solidarité, la force de notre histoire commune."

"Grâce à leur engagement, sur le terrain et en dehors, nous obtenons non seulement les moyens indispensables, mais aussi une voix et une visibilité qui sont inestimables pour nos joueurs," conclut-il.