D1 ACFF : victoire de l'USG B contre les jeunes du Standard, Mons et Tubize vainqueurs

Plusieurs matchs au programme en D1 ACFF ce samedi, et une victoire pour tous les favoris. Le SL 16, notamment, a perdu des points cruciaux.

Le match entre les U23 de l'Union Saint-Gilloise et du Standard était particulièrement important, ce samedi. En effet, les deux équipes de jeunes se tiennent dans un mouchoir de poche en bas de tableau, toutes deux comptant 10 points avant cette rencontre.

Et c'est l'USG U23 qui va en profiter : les jeunes unionistes l'ont emporté 2 buts à 1, et prennent donc trois points d'avance au classement.

Les deux autres matchs du soir concernaient le haut de tableau. Le RAEC Mons recevait les Zébras Elites, et l'a emporté 2-0.

La Royale Union Tubize-Braine, de son côté, se déplaçait à Rochefort et n'a pas fait dans la dentelle. Le leader l'a largement emporté (1-5), s'offrant ainsi une différence de buts permettant aux Blanc & Or de rester en tête du classement.