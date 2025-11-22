D1 ACFF : victoire de l'USG B contre les jeunes du Standard, Mons et Tubize vainqueurs

Plusieurs matchs au programme en D1 ACFF ce samedi, et une victoire pour tous les favoris. Le SL 16, notamment, a perdu des points cruciaux.

Le match entre les U23 de l'Union Saint-Gilloise et du Standard était particulièrement important, ce samedi. En effet, les deux équipes de jeunes se tiennent dans un mouchoir de poche en bas de tableau, toutes deux comptant 10 points avant cette rencontre. 

Et c'est l'USG U23 qui va en profiter : les jeunes unionistes l'ont emporté 2 buts à 1, et prennent donc trois points d'avance au classement. 

Les deux autres matchs du soir concernaient le haut de tableau. Le RAEC Mons recevait les Zébras Elites, et l'a emporté 2-0.

La Royale Union Tubize-Braine, de son côté, se déplaçait à Rochefort et n'a pas fait dans la dentelle. Le leader l'a largement emporté (1-5), s'offrant ainsi une différence de buts permettant aux Blanc & Or de rester en tête du classement. 

 Classement T P G P P B = Forme
1. Tubize-Braine Tubize-Braine 14 35 11 2 1 37-10 27 G P G G G
2. Mons Mons 14 35 11 2 1 33-9 24 G P P G G
3. Virton Virton 13 24 7 3 3 33-24 9 G P G G G
4. Habay-la-Neuve Habay-la-Neuve 13 23 7 2 4 26-23 3 P G G G G
5. Meux Meux 13 20 6 2 5 21-21 0 P G G P G
6. Charleroi Charleroi 14 19 6 1 7 21-21 0 P G P P P
7. Stockay-Warfusée Stockay-Warfusée 13 18 5 3 5 16-18 -2 G G P P P
8. Rochefort Rochefort 14 14 4 2 8 18-33 -15 P G P P P
9. Union SG Union SG 14 13 4 1 9 21-28 -7 G P P G G
10. Schaerbeek Schaerbeek 13 11 3 2 8 14-26 -12 P P P P P
11. SL16 FC SL16 FC 14 10 2 4 8 18-31 -13 P P P P P
12. Namur Namur 13 8 2 2 9 18-32 -14 P P G G P
