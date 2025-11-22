Mauvais débuts pour Philippe Clément qui n'enraie pas la spirale négative de Norwich City

Philippe Clément n'est pas encore parvenu à apposer sa griffe à Norwich City. Quelques jours après sa signature, les Canaris se sont inclinés.

Il ne fallait pas s'attendre à une révolution en quelques jours. Philippe Clément a beau avoir fait forte impression avec son discours de présentation à Norwich City, il n'a pas encore eu le temps d'infléchir la spirale négative dans laquelle les Canaris sont enfoncés.

Ainsi, quatre jours après sa nomination, Clément s'est incliné pour ses grands débuts en déplacement à Birmingham City (4-1). Une défaite lourde dans les chiffres, et la 11e en 16 matchs pour une équipe de Norwich City coincée à l'avant-dernière place de Championship.

Clément peut-il redresser Norwich City ?

Pour Philippe Clément, c'est un sacré défi après des clubs censés jouer les premières places au classement, en Belgique (Genk, Bruges) comme à l'étranger (Monaco, Rangers). Cette saison, le plus important pour Norwich sera en effet d'assurer le maintien.

Le club de l'est de l'Angleterre évolue en Championship depuis 2022 désormais, et espère depuis remonter au sein de l'élite, dont il détient le record du nombre de relégations (6 au total dans son histoire).