🎥 Un sacré discours ! Philippe Clement s'impose d'emblée dans le vestiaire de Norwich City

Norwich City a dévoilé des images inédites du premier jour de Philippe Clement comme entraîneur principal. Son discours dans le vestiaire a particulièrement marqué. Le Belge de 51 ans, lié au club jusqu'en 2029, doit remettre sur les rails l'actuel avant-dernier du Championship.

Philippe Clement n’a pas choisi la diplomatie ni la prudence, mais un message clair et direct. Il a dit à ses joueurs qu’il n’avait “qu’une seule exigence : de la faim et de l’ambition en tout.” Selon lui, cette mentalité doit être visible à chaque entraînement, dans chaque activité de récupération, à chaque repas et dans chaque nuit de repos.

Dans son discours, il a souligné que Norwich est “un club avec l’ambition de revenir en Premier League”, et que tout le groupe doit comprendre que cela n’est possible qu’avec un engagement total. Il n’a laissé aucun doute : seule une implication absolue fera la différence.

Philippe Clement n’a pas été engagé pour du court terme

Philippe Clement a précisé sa vision en avertissant que le succès n’arrive jamais tout seul. “On ne te donne rien. Mais si tu apprends à aimer travailler dur, tu peux atteindre n’importe quel niveau”, a-t-il lancé. “Sinon, c’est impossible.” Son ton était ferme, mais à la fois motivant et constructif.

Ce jour-là, les joueurs ont immédiatement été soumis à une série de tests physiques intenses, non pas comme une punition, mais comme un signal : il est temps de relever les standards. Clement veut affûter à la fois le corps et l’esprit pour rendre le groupe plus résilient et compétitif.

Lire aussi… Nicky Hayen donne des nouvelles de Simon Mignolet›Son discours s’inscrit complètement dans la ligne de son introduction officielle : il n’est pas venu pour sauver à court terme, mais pour construire un projet. Son énergie, sa discipline et sa force de conviction doivent permettre à Norwich City de retrouver le haut du football anglais.