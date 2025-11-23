Le Bayern Munich se réveille après un 0-2 : Vincent Kompany dévoile ce qui a changé

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Mené 0-2 après 17 minutes de jeu contre Fribourg, le Bayern Munich semblait au plus mal. Mais en seconde période, l’équipe de Vincent Kompany a totalement renversé le match.

Kompany a pu compter sur plusieurs exploits individuels. Michael Olise a été le plus impressionnant. Le Français a marqué deux fois et délivré trois passes décisives. Pas étonnant que Liverpool s’intéresse à lui.

Tout est une question de qualité

"Regardez, deux joueurs font quelque chose d’exceptionnel dans un moment difficile et ça nous relance. Le momentum revient. C’est simplement une question de qualité, on ne peut pas le dire autrement", explique Kompany après la victoire.

Lennart Karl a aussi brillé avec un but et une passe décisive. Le crack a marqué le 1-2 puis a servi Olise pour l’égalisation.

"Je suis content quand les gens parlent en bien de moi", a réagi Karl. "Je ne m’attendais pas à jouer, mais j’ai vu mon nom au poste de milieu offensif sur la feuille de match, et j’en étais très content."